Транспорт 1 час назад

В КНР презентовали автомобиль-конкурент Tesla (ФОТО, ВИДЕО)

Авто сможет проезжать без подзарядки 605 км. До 100 км оно разгоняется за 3,9 секунд

Фото: expressandstar.com Фото: expressandstar.com
Фото: expressandstar.com

Китайская автомобильная компания BYD презентовала свой новый электрокар Han EV и заявила, что готовит конкурента для Tesla Model 3 в Европе.

Уже в июне это авто можно будет приобрести в Поднебесной, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Express and Star.

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Инженеры производителя утверждают, что без подзарядки транспортное средство сможет преодолеть до 605 километров, до 100 километров в час электрокар разгоняется за 3,9 секунды.

Электрический седан будет оснащен самообучаемым автопилотом DiPilot с поддержкой связи 5G.

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Отмечается, что интерьер салона Han EV очень похож на салон Tesla.

Авто сможет проезжать без подзарядки 605 км. До 100 км оно разгоняется за 3,9 секунд.

Ранее сообщалось, что американская автомобильная компания Tesla собирается наладить выпуск электрокара, который будет продаваться только на китайском рынке.

Напомним, 30 декабря компания Tesla начала продажи своих электрокаров Model 3, которые были произведены на заводе в китайском Шанхае.

 

 

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