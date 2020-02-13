Tesla намерена выпустить акции на 2 млрд долларов

Tesla Inc. объявила о намерении провести дополнительную эмиссию акций на 2 млрд долларов. Об этом сообщает Лига.

В Tesla намерены использовать полученные деньги для дальнейшего укрепления активов и общих корпоративных целей.

При условии успешного размещения у банков андеррайтеров Goldman Sachs и Morgan Stanley будет 30-дневный опцион на покупку акций еще на 300 млн долларов. Ожидаемый общий размер дополнительного размещения может составить 2,3 млрд долларов.

Отмечается, что генеральный директор Tesla Илон Маск собирается купить акции на 10 млн долларов, а член совета директоров Ларри Эллисон — на 1 млн долларов.

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Ранее капитализация Tesla впервые достигла 100 млрд долларов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев владелец компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение.