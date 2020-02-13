Фондовый рынок 40 минут назад

Tesla намерена выпустить акции на 2 млрд долларов

В компании хотят использовать полученные деньги для дальнейшего укрепления активов и общих корпоративных целей

Tesla намерена выпустить акции на 2 млрд долларов Tesla намерена выпустить акции на 2 млрд долларов
Фото: 1NEWS

Tesla Inc. объявила о намерении провести дополнительную эмиссию акций на 2 млрд долларов. Об этом сообщает Лига.

В Tesla намерены использовать полученные деньги для дальнейшего укрепления активов и общих корпоративных целей.

При условии успешного размещения у банков андеррайтеров Goldman Sachs и Morgan Stanley будет 30-дневный опцион на покупку акций еще на 300 млн долларов. Ожидаемый общий размер дополнительного размещения может составить 2,3 млрд долларов.

Кратко и по делу в Telegram

Отмечается, что генеральный директор Tesla Илон Маск собирается купить акции на 10 млн долларов, а член совета директоров Ларри Эллисон — на 1 млн долларов.

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Ранее капитализация Tesla впервые достигла 100 млрд долларов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев владелец компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение.

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