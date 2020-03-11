Tesla выпустила первый миллион электромобилей (ФОТО)

Американская автомобильная компания Tesla произвела первый миллион электромобилей.

Об этом говорится в поздравлении основателя автокомпании Илона Маска с этим символическим рубежом в Twitter.

По его словам, миллионной машиной Tesla стала модель Y.

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Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Указано, что достичь миллионного рубежа Tesla удалось спустя 12 лет после начала продаж своей первой коммерческой модели Roadster.

Только за 2019 год компания выпустила 367,5 тысяч электромобилей — моделей S, X и 3.

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Как отмечается, в 2020 году компания планирует произвести 500 тысяч машин.

Ранее капитализация Tesla впервые достигла 100 млрд долларов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев владелец компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение.