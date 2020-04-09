Транспорт 1 час назад

Tesla существенно сокращает зарплаты из-за коронавируса

Сокращения заработной платы коснутся и сотрудников Tesla за пределами США

Tesla существенно сокращает зарплаты из-за коронавируса Tesla существенно сокращает зарплаты из-за коронавируса
Фото: Idaooffice

Компания Tesla планирует сократить зарплаты сотрудникам из-за закрытия производства в США, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, заработная плата менеджмента компании, начиная с вице-президентов, будет снижена на 30%, директоров — на 20%, а остальных сотрудников — на 10%. Сокращения заработной платы коснутся и сотрудников Tesla за пределами Штатов.

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Часть сотрудников Tesla, которые не отвечают за ключевые задачи и не могут работать удаленно, попросят временно не работать, зарплату им платить не будут, однако медицинскую страховку оставят, следует из служебного документа. Снижение зарплат будет действовать до конца II квартала, а отстранение части сотрудников — до 4 мая.

"Это общая жертва во всей компании, которая позволит нам прогрессировать в эти сложные времена", — говорится во внутреннем письме компании, адресованном сотрудникам.

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По данным Bloomberg, в Tesla работают около 56 тысяч человек. Единственный завод по производству электромобилей находится во Фримонте (Калифорния), где из-за коронавируса до 3 мая действует режим домашней изоляции.

Как сообщалось ранее, американский миллиардер, основатель космической компании SpaceX и президент автомобильной корпорации Tesla Илон Маск готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения больных коронавирусом.

 

 

 

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