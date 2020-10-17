Транспорт 1 час назад

Tesla презентовала новую версию своего самого популярного электрокара (ВИДЕО)

Автомобиль получил измененный интерьер, а также улучшенные технические характеристики

Фото: Tesla Фото: Tesla
Фото: Tesla

Компания Tesla официально представила обновленную версию своего самого популярного электромобиля Model 3.

Как сообщает electrek.co, автомобиль получил измененный интерьер, а также улучшенные технические характеристики. В частности, производитель увеличил запас хода.

Кратко и по делу в Telegram

Из Model 3 2021 убрали хромированные детали, как раньше сделали с Model Y, багажник обзавёлся электроприводом, окна получили двойной стеклопакет, руль оснастили функцией подогрева, вернулись зеркала с автоматическим затемнением, обновился дизайн 18- и 19-дюймовых колес, а также появилась возможность установить 20-дюймовые колеса Uberturbine.

Помимо этого, обновленный электрокар оснастили новой центральной консолью.

Читайте также:
Tesla продавала электромобили, склонные к возгоранию

Новая версия Tesla Model 3 в модификации Performance теперь разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды, что на 0,1 секунды быстрее, чем раньше.

Запас хода этой модели был увеличен с 468 до 488 км. Tesla Model 3 Standard Range Plus теперь способна проехать на одном заряде 423 км вместо 402 км, а Tesla Model 3 Long Range Dual Motors — 588 км вместо 520 км.

Цена Tesla Model 3 за базовую модификацию стартует с $37 990 без учета возможных скидок.

Напомним, в июне автомобильная компания Tesla заявила, что ее автомобиль Model S Long Range Plus — первый в мире электрокар, который преодолевает расстояние более 644 км в соответствии с EPA без подзарядки.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Без сомнений: как избавиться от неуверенности в себе
Без сомнений: как избавиться от неуверенности в себе
Google презентовала новые смартфоны Pixel с поддержкой 5G (ВИДЕО)
Google презентовала новые смартфоны Pixel с поддержкой 5G (ВИДЕО)
За пределы: 10 способов выйти из зоны комфорта и преодолеть страх
За пределы: 10 способов выйти из зоны комфорта и преодолеть страх
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Офис президента: Будапештский меморандум нарушили задолго до 2014 года

  3. В МВФ оптимистично прогнозируют сокращение населения Украины за пять лет еще на 1 млн

  4. Чиновников МОН и три частных компании обвинили в попытках "распила" 800 миллионов — СМИ

  5. В Украине объявили штормовое предупреждение

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...