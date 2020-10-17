Tesla презентовала новую версию своего самого популярного электрокара (ВИДЕО)

Компания Tesla официально представила обновленную версию своего самого популярного электромобиля Model 3.

Как сообщает electrek.co, автомобиль получил измененный интерьер, а также улучшенные технические характеристики. В частности, производитель увеличил запас хода.

Из Model 3 2021 убрали хромированные детали, как раньше сделали с Model Y, багажник обзавёлся электроприводом, окна получили двойной стеклопакет, руль оснастили функцией подогрева, вернулись зеркала с автоматическим затемнением, обновился дизайн 18- и 19-дюймовых колес, а также появилась возможность установить 20-дюймовые колеса Uberturbine.

Помимо этого, обновленный электрокар оснастили новой центральной консолью.

Новая версия Tesla Model 3 в модификации Performance теперь разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды, что на 0,1 секунды быстрее, чем раньше.

Запас хода этой модели был увеличен с 468 до 488 км. Tesla Model 3 Standard Range Plus теперь способна проехать на одном заряде 423 км вместо 402 км, а Tesla Model 3 Long Range Dual Motors — 588 км вместо 520 км.

Цена Tesla Model 3 за базовую модификацию стартует с $37 990 без учета возможных скидок.

Напомним, в июне автомобильная компания Tesla заявила, что ее автомобиль Model S Long Range Plus — первый в мире электрокар, который преодолевает расстояние более 644 км в соответствии с EPA без подзарядки.