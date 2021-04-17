Транспорт вчера, 17:55

Илон Маск проехался на прототипе Cybertruck по территории завода Tesla (ФОТО)

Гендиректор Tesla пообщался с рабочими, у которых, в свою очередь, была возможность осмотреть салон Cybertruck и оценить интерьер автомобиля

Фото: Twitter/Илон Маск Фото: Twitter/Илон Маск
Фото: Twitter/Илон Маск

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск проехался на электромобиле Cybertruck, выполненном в стиле киберпанк, по территории строящегося завода Tesla в Техасе, сообщает Avtodream.

Кратко и по делу в Telegram

По информации издания, сначала подтверждающие это фотографии появились в Сети, после чего сам Маск написал об этом в Twitter.

"Я только что был там и объехал на Сybertruck территорию завода, где и будет его производство", — написал он.

Cудя по снимкам, гендиректор Tesla пообщался с рабочими, у которых, в свою очередь, была возможность осмотреть салон Cybertruck и оценить интерьер автомобиля.

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В издании отмечают, что именно этот прототип пикапа был продемонстрирован публике в 2019 году.

Тогда в Tesla поступило 146 тысяч заказов на новый электромобиль. Появились сообщения, что закупить Cybertruck собирается полиция Дубая.

Ранее сообщалось, что основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что создает новый город в штате Техас (США).

 

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