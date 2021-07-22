Tesla сделает свои зарядные станции доступными для других электромобилей — Маск

До конца 2021 года производитель электромобилей Tesla сделает свои зарядные станции доступными для машин с электродвигателями других компаний.

Об этом заявил основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск в Twitter.

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В частности, такое обещание он дал, отвечая на вопрос о фирменном разъеме для зарядных устройств его электромобилей.

"Мы создали собственный разъем, поскольку тогда еще не было стандарта ... Это достаточно тонкий разъем для подзарядки, как с низкой, так и с высокой мощностью. Тем не менее, в этом году мы открываем сеть Supercharger для других электромобилей", — сообщил Маск.

Причем в одном из следующих твитов он добавил, что позже станции зарядки станут доступны по всему миру.

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания возобновит транзакции с использованием биткойнов, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия.

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Напомним, автомобильная компания Илона Маска Tesla во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь — выпустила и доставила покупателям рекордное количество электромобилей. В частности, автопродажи Tesla выросли на 222%.

Как сообщалось, страны G7 поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года.

Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие 5 лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.