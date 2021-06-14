Страны G7 намерены до 2050 года достичь углеродной нейтральности

Страны G7 поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года. Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие пять лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита "Большой семерки" проходящего в английском графстве Корнуолл 12 июня 2021 года.

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Таким образом страны G7 подчеркивают приверженность Парижскому соглашению по климату и задаче ограничить повышение средней температуры Земли величиной 1,5 градуса Цельсия. Страны "семерки" взяли обязательства не позднее 2050 года свести к нулю чистые выбросы парниковых газов, то есть ограничить эмиссию CО2 от человеческой деятельности объемом, который способна поглотить природа. Для достижения этой цели в странах, которые входят в G7, выбросы должны быть снижены вдвое относительно уровней 2010 года.

В энергосекторе "семерка" ставит цель перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х, то есть де-факто отказаться от углеводородных источников топлива. Уже с текущего года страны должны прекратить прямую государственную поддержку новых проектов ископаемого топлива с высоким углеродным следом.

В сфере транспорта страны "семерки" берут обязательства ускорить переход к отказу от продаж новых машин на дизельном топливе и бензине с их заменой на транспортные средства с нулевыми выбросами. Это также касается автобусов, поездов, кораблей и авиации.

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В рамках этого плана развитые страны планируют мобилизовать 100 млрд долларов ежегодно до 2025 года в виде государственных и частных средств, а также переформатировать глобальные потоки капитала, стимулируя их переток в отрасли возобновляемой энергетики.

Напомним, что cтраны G7 хотят ударить по офшорам и транснациональным корпорациям глобальным налогом.