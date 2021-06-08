Страны G7 хотят ударить по офшорам и транснациональным корпорациям глобальным налогом

США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада после восьми лет переговоров достигли договоренности о поддержке идеи введения минимальной ставки глобального корпоративного налога в размере не менее 15%.

Как пишет Reuters, решение было принято на первой очной встрече министров финансов стран "Большой семерки" в Лондоне, прошедшей в минувшие выходные.

Как сообщил в своем Twitter председательствовавший на ней британский министр финансов Риши Сунак, в соответствии с принципами реформы крупнейшие мировые компании с рентабельностью не менее 10% планируется включить в схему, по которой 20% любой прибыли сверх этих 10% будут перераспределены и затем обложены налогом в странах, где эти компании осуществляют продажи.

Такая идея призвана заставить наиболее крупные и прибыльные транснациональные корпорации платить больше налогов в тех странах, где они фактически получают доходы, будучи зачастую зарегистрированными в офшорных зонах, то есть странах с низкими налогами.

В то же время отмечается, что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр уже заявил, что будет настаивать на повышении такого минимального налога, назвав 15% "отправной точкой".

При этом европейские страны выразили обеспокоенность тем, что это может исключить из предложенной схемы американского интернет-гиганта Amazon, имеющего более низкую рентабельность, чем большинство технологических компаний, однако министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что ожидает, что Amazon все же будет в нее включена.

Однако как именно будут распределяться налоговые поступления, пока не решено. Ожидается, что в дальнейшем инициатива будет обсуждаться уже на уровне "Большой двадцатки", куда, в частности, входят Китай, Индия и Россия.

Напомним, что Украина тем временем приняла закон, который призван заставить международных технологических гигантов платить НДС со своего дохода в стране самим вместо перекладывания его на потребителей интернет-услуг.