В Киеве разработали Экологическую стратегию: как изменится жизнь горожан к 2030-му году

В столице Украины хотят мониторить качество воды уже через три года, увеличить зеленые насаждения с 18 до 25 квадратных метров на человека и увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до 50%.

Такие новшества заложены в Экологической стратегии, которую разрабатывали ученые, эксперты-экологи, чиновники, активисты, международные организации и просто сознательные горожане, среди которых были и журналисты Delo.ua.

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В течение 2019 в р. Днепр только в пределах Киева сброшено 723,2 млн куб. м сточных вод. Из них 40% — загрязненные и нанесли наибольший вред окружающей среде. При этом, Днепр обеспечивает питьевой водой 70% населения Украины и треть киевлян.

В прошлом году на столицу обрушились практически все возможные бедствия, связанные с изменением климата. Аномальная засуха привела к лесным пожарам, что превратило воздух в плохо пригодную для дыхания смесь. Добавили различные атмосферные инверсии, которые собирали наполненные не самыми приятными веществами автомобильные выхлопы из бесконечных пробок. Delo.ua уже писало о семи "горячих" экологических точках столицы, которые уже больше десяти лет тревожат горожан.

Мы покупаем воду, потому что пить ее из крана нельзя — и дело не только в очистке, хотя к ней тоже много вопросов, но и в состоянии труб, по которым вода добирается до квартир.

"Есть мнение, что Киев — самая зеленая столица Украины. В прошлом году мы действительно попадали в рейтинг самых зеленых столиц. 44% от площади города — зеленые насаждения. Но если присмотреться, это лесные полосы на окраинах, а в Киеве огромное количество зеленых зон уже застроено и заасфальтировано, — говорит общественный деятель, экс-глава экологической комиссии Киеврады Константин Яловой, инициатор создания Экологической стратегии Киева 2030. — Мы привыкли представлять Днепр большой полноводной рекой, но он зеленеет от бактерий, которые появляются из-за фосфатов. Каждые сутки киевляне потреблояют 663 млн литров воды, это два озера Синевир. Мы не только берем воду из Днепра, но и возвращаем, токсичную и переработанную".

Согласно исследованиям, вода в Днепре содержит 161 загрязнитель. Здесь и металлы, и агрохимикаты, и пестициды, и стоки из сливов с горюче-смазочными материалами, и фармацевтические препараты. Затем вода попадает в водозабор, очищается хлор-аммиачным методом и оказывается в кранах. Через трубы, которые нужно менять.

Поэтому все больше киевлян переходят на покупную питьевую воду. Купить воздух, к сожалению, не получится. А загрязнение воздуха вызывает множество неприятных проблем — инсульт, рак, сердечно-сосудистые заболевания.

По словам Ялового, плотность выбросов в Киеве превышает средние показатели в 8 раз. Только за прошлый год весной и осенью Киев был третьим в рейтинге самых грязных городов по воздуху и даже возглавлял его. Основная причина — автомобили, это 85% всего загрязнения воздуха в столице. 70% из них — частные. 15% дает немногочисленная энергетика и промышленность. Это серьезная проблема, потому что нет некого единого источника, который можно было бы оборудовать фильтрами и закрыть.

Распределенное загрязнение, своего рода блокчейн, что усугубляется не слишком высоким качеством топлива и тем, что средний возраст авто в Киеве более 15 лет. Решением может стать удобный и экологичный муниципальный транспорт — но столица пока не спешит развиваться в этом направлении и презентует обычные маршрутки с двигателем внутреннего сгорания.

Существуют серьезные проблемы и с вывозом мусора. Каждый киевлянин в сутки продуцирует около килограмма мусора, который нужно куда-то девать. Сейчас львиная доля всего, что мы выбрасываем, попадает на полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы. Это 13 млн тонн, которые не делают жизнь в окрестностях лучше. И ежегодно свалка пополняется, в год мы выбрасываем примерно 689 тысяч тонн бытовых отходов. Европейские города перерабатывают около 60% собственного мусора. Киев — лишь 10%.

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Причем, столица Украины может воспользоваться опытом других городов. Копенгаген планирует достичь нулевых выбросов уже в 2025 году. 50% площади Вены занимают парки. В Стокгольме перерабатывают 99% мусора.

Чтобы собрать киевские экологические проблемы и наметить пути их решения, год назад, весной 2020, около сотни человек — ученые, эксперты-экологи, чиновники, активисты, международные организации и просто сознательные горожане, среди которых были и журналисты Delo.ua — начали разработку Экологической стратегии.

Результатом стал документ, поделенный на четыре основных направления. Это чистая вода; чистый воздух и энергетика; зеленые зоны и биоразнообразие; круговое управление отходами. В результате появилась дорожная карта, которая подкреплена реальной статистикой и реальными исследованиями, соответствует всеукраинской экологической стратегии и Целям устойчивого развития ООН.

"Все вызовы и цели документа согласованы с Целями устойчивого развития ООН, — говорит Клавдия Шевелюк, экспертка по устойчивому развитию, основательница Change Agency Responsible Future. — Это и 6 цель, чистая вода, и 7, доступная чистая энергия, и 15 — защита экосистем суши, и 12 — ответственное потребление и производство, и 11 — устойчивое развитие громад, и 13 — смягчение последствий изменений климата".

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Ключевые показатели до 2030 года следующие:

• увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе Киева до 50%

• уменьшение энергопотребления зданий на 25%;

• уменьшение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ с 205 тонн на квадратный километр до 154 тонн на квадратный километр;

• обеспеченность зелеными зонами общего пользования с 18 до 25 квадратных метров на человека;

• увеличение площади земель природного заповедного фонда с 20,1 тысячи гектаров до свыше 30 тысяч гектаров;

• увеличение доли переработанных отходов до 50%;

• внедрение системы мониторинга качества воды в течении следующих 3 лет, к 2024 году.

По словам главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного, это лишь первый этап — завершилась разработка стратегии. Далее дело за ее имплементацией. "Документ прошел множество экспертных выводов. Надеюсь, его утвердят решением Киеврады. Киев — сердце страны, на которое должна равняться вся Украина", — подчеркнул Малеваный.

Документ уже передан на рассмотрение Киеврады. Сначала его прочтут комиссии, затем вынесут на голосование.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua