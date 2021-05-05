"Экоподход перерос из тренда в задачи государства", — Сергей Агибалов, "Биосфера"

Экология в последнее время перестает быть чем-то далеким. Государства приняли Цели устойчивого развития ООН, общество понемногу становится сознательнее. Бизнес, в свою очередь, создает собственные тренды, направленные на развитие экологического сознания и поддержку экомышления у людей.

Как превратить переработку отходов в успешное дело, переизобрести такую банальную вещь, как уборка и кто является трендсеттерами устойчивого подхода в Украине в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказал Сергей Агибалов, генеральный менеджер бизнес-направления Biosphere Professional.

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Современное общество, следуя общемировым тенденциям, практикует экологический подход, направленный на усиление мер по защите окружающей среды. Эта тенденция не обходит стороной и бизнес. Какие по вашему мнению изменения диктует мировой экономике нынешняя ситуация и как экотенденция отразится на украинской экономике?

— Вопрос экоподхода перерос из тренда в задачи, которые стоят не только перед отдельными компаниям, но и перед государствами. В конце 2015 года ООН представила 17 глобальных Целей устойчивого развития, которые до 2030 года должны преобразовать мир. В перечне этих целей есть те, что затрагивают экологический подход: Цель 6 — бережливое потребление воды; Цель 12 — ответственное потребление производства; Цель 14 — сохранение морских экосистем; Цель 15 — сохранение экосистем суши.

В нашей сфере — производстве экопродуктов для профессиональной уборки и гигиены — обязательства по выполнению этих целей приняли на себя международные отельные и ресторанные сети. Соответственно, именно они несут культуру потребления экотоваров и экотенденции в украинскую бизнес-среду. Также в этот список можно внести производственные компании, которые выходят со своими товарами на европейский рынок и потому вынуждены соответствовать требованиям стран ЕС.

Обязательные требования к сортировке мусора, влияющие на работу мусороуборочных и мусороперерабатывающих компаний и способствующих циркулярной экономике; запрет на использование пластика и полиэтилена (запрещен в странах ЄС, Британии, Израиле, некоторых станах СНГ — Беларусь, Грузия, Казахстан и др) — все это не только способствует достижению целей ООН, но и ведет к основательному изменению экономики в целом. Компании вынужденно перестраивают свои производства и видоизменяют продукт, что зачастую влияет на его конечную стоимость.

У игроков украинского рынка осознанное потребление и следование глобальным целям ООН пока еще вне фокуса из-за очередного экономического кризиса в стране и отсутствия поддержки государства в этих вопросах.

Сейчас клиенты больше переживают о том, как сэкономить на расходных материалах и сохранить свой бизнес, чем о "далекой" идее заботы об окружающей среде. Конечно, в диалоге большинство наших партнеров заинтересованы в экотоварах, они переживают о судьбе планеты. Но пока не готовы тратить больше на подобные продукты.

И все же мы видим позитивную тенденцию, ведь та практика, которую внедряют зарубежные компании, прокладывает путь массовому производству товаров из вторсырья, популяризации идеи сортировки мусора. Со временем массовое производство позволит выйти на приемлемую цену конечного продукта, что даст возможность локальному бизнесу перейти на эти продукты.

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Все чаще и чаще крупнейшие компании внедряют в своих практиках экологический подход. Из-за этого меняются целые продуктовые линейки. Как к этому вопросу подходит ваша компания? Какие экопредложения существуют в вашем продуктовом портфеле, как менялась их доля в общей линейке за последние годы?

— Безусловно, эта тенденция не обошла стороной и наше направление. Понимая всю важность вопроса, наша команда еще в 2017 году начала работу над разработкой ассортиментного предложения для экоответственных клиентов, так как уже тогда формировались первые запросы.

Тогда мы выпустили первые на рынке B2B мусорные пакеты с маркером ECO — биоразлагаемые, за три года они превращаются в воду, углекислый газ и гумус, без вреда для среды. Обычный мусорный пакет разлагается за десятки, а то и сотни лет.

Сегодня на собственном заводе мы практикуем изготовление мусорных пакетов и полиэтиленовых перчаток из вторичного сырья, тем самым давая вторую жизнь уже использованному продукту.

Параллельно мы исследовали мировые тенденции рынка бумажной продукции и сделали вывод, что можно применять цикличность производства и в этом направлении. Так родилась эколинейка бумажной продукции бренда PRO service. Ключевой ее особенностью стал материал продукта — восстановленная целлюлоза, высококачественное вторичное сырье (макулатуры марок 1А, 2А, 7Б1), без примесей бытовой макулатуры.

Потребовалось время и силы для того, чтобы рынок поверил в новый продукт. К счастью, бизнес все больше принимает во внимание экологические решения для использования в повседневной жизни.

Еще одним из продуктов с экологичным подходом является система подготовленных мопов (насадки для швабры) Swep от Vileda Professional. Именно с этим брендом мы начали плодотворное сотрудничество летом 2020-го.

Экометод уборки: предварительно увлажненные молы используют по очереди, затем отправляют в стирку. Фото: Biosphere

Суть метода заключается в следующем:

Первое: текстильные материалы (мопы, салфетки и другие) предварительно увлажняют по технологии и складывают в специальную емкость.

Второе: каждые 20-25 кв.м. убираются чистым мопом, после чего он отправляется в стирку.

Использовать воду и ведро, как в стандартном методе уборки, больше не нужно. Данная технология позволяет на 7% снизить расход воды, на 41% расход моющих средств, на 20% затраты на стирку и сушку.

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Кто они — потребители товаров экологической направленности? Если ли такие партнеры, для которых вопрос экологии критически важен (из ресторанной, гостиничной или других сфер)?

— Как мы знаем, в Европе и мире вопрос экоподхода существует более 10 лет. В Украину реальная тенденция приобретения экотоваров пришла пару лет назад. Трендсеттерами сегодня являются западные компании, украинские ритейлеры и мелкие украинские бренды, которые выделяются на фоне остальных именно благодаря этому преимуществу.

Много инициатив поступает от McDonald’s — они сортируют мусор с помощью цветных пакетов нашего производства.

Мы реализовали крупный совместный проект с сетью "Сільпо". Они были первыми, кто установил баки для раздельного сбора отходов в супермаркетах и запустили полномасштабный проект.

Мы планируем популяризировать экотренды среди отечественных партнеров. Наша миссия — сделать экопродукты профессиональной чистоты и гигиены доступными и понятными для всех уровней бизнесов: ресторанов, отелей, торговых центров, производств и др.

Для этого нашим направлением уже сформирован пул экопредложений в каждой категории — сейчас их объем составляет 5-10% от общего ассортимента. Для увеличения этой цифры команда ведет ряд разработок и проектов по сортировке мусора. Мы рассчитываем создать полноценную линейку товаров экосерии, которая будет включать продукты из каждой группы товаров нашего ассортимента и разработать готовые эко решения для разных типов клиентов. К 2025 году объем таких товаров должен составлять не менее 20% от нашего оборота.

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Как давно у вас появился проект по раздельному сбору мусора? Как вы помогаете компаниям внедрять эту культуру?

— Проект по раздельному мусору появился 3 года назад. Тогда на государственном уровне звучали заявления о том, что к 2030 году около 70% отходов в Украине должно перерабатываться или использоваться повторно. В 2018 году в нашей стране уровень переработки бытовых отходов оставался на отметке 3%. Безусловно, этот показатель был ничтожным в сравнении со, скажем, Швецией, где к тому моменту мусор стал "дефицитным" и на свалки отправлялось лишь 7% отходов.

С 1 января 2018 года, согласно Закону "Об отходах", украинцев обязали сортировать мусор по категориям: стекло, бумага, полимерные материалы. Украинский бизнес также подпадал под обязательства, поэтому для нас этот вопрос стал не просто пунктом в "to do list". Это переросло в срочную задачу — обеспечить клиентов таким ассортиментом, который поможет максимально быстро и просто решить вопрос сортировки мусора на любой локации — от ресторанов до фестивальных площадок.

Партнерство с ведущим турецким брендом Fantom Professional позволило предложить нашим клиентам специальные баки для сортировки мусора. Они не имеют аналогов на украинском рынке и прекрасно могут заменить распространенные в нашей стране, но не долговечные, картонные мусорные баки. Это высококачественный продукт, упрощающий процесс сортировки отходов благодаря цветовой и текстовой маркировкам на крышках.

Параллельно команда маркетологов выводила на рынок мусорные пакеты PRO service в цветовом кодировании, разработанные специально для использования с баками Fantom Professional. Мы начали предлагать это комплексное решение не только ресторанам и производствам. Интерес и к бакам, и к пакетам, проявили большие торговые сети и супермаркеты, которые стали использовать названные продукты для сортировки мусора на своей территории и предлагать их конечному потребителю в торговых полках. Речь идет о таких крупных сетях как "Метро" и "Эпицентр".

Также мы основательно подходим к осознанности наших клиентов, создавая для них образовательные программы по сортировке мусора и налаживанию процесса сортировки в разных сегментах.