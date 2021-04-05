Устойчивое развитие: почему молодежь выбирает компании, работающие под этим кредо

Устойчивое развитие как концепция в ее нынешнем виде стартовала 50 лет назад. Именно в 70-х глобальные структуры — такие, как ООН или Римский клуб — осознали, что человек активно влияет на планету. В 21 веке это вылилось в 17 целей устойчивого развития ООН.

Что это за цели, зачем они нужны, в какой ситуации сейчас оказалось человечество на Земле и почему мы все так или иначе должны стать сознательными и ответственными за будущее — в материале Delo.ua в рамках спецпроекта "Лидеры устойчивого развития".

Что мы точно знаем

На 2019 год на планете Земля жило 7,674 миллиарда человек. На сегодня, согласно TheWorldCount — 7,85 миллиарда человек.

Хорошая новость — темп роста населения все-таки уменьшается, в 1970-х он составлял 2%, в 2019 — 1,1%. Но это все равно немало.

По оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2030 году в мире будет жить 8,323 млрд человек, а к 2050 — 9,3 млрд человек. В 2100 году в мире будет жить 11 миллиардов человек.

Валовый внутренний продукт планеты в 2019 году составил 87,8 триллиона долларов США. Безликие цифры, за которыми кроется человеческое взаимодействие с физическим миром. Помните 2019 год? Вы ели, пили, путешествовали, покупали вещи, теряли вещи. Оставляли углеродный след.

Согласно постоянно обновляемому калькулятору потребления, при нынешнем уровне нам нужно 1,8 планеты Земля. Да, почти в два раза больше, чем есть на данный момент. Причем, это средний срез.

При этом, Земля у нас одна. Это маленькая, ничем особо не примечательная планета в галактическом захолустье. Мы пытаемся выйти в космос и даже задумываемся о полете на Марс, но в реальности на орбите летает лишь одна дырявая Международная космическая станция. И случись что на планете, нам реально некуда бежать.

К примеру, если вы ездите на машине, хотя бы дважды в год летаете в условный Египет, живете в многоквартирном доме, покупаете продукты, привезенные самолетом, вам нужно 4,5 Земли.

При этом, Земля у нас одна. Это маленькая, ничем особо не примечательная планета в галактическом захолустье. Мы пытаемся выйти в космос и даже задумываемся о полете на Марс, но в реальности на орбите летает лишь одна дырявая Международная космическая станция. И случись что на планете, нам реально некуда бежать.

А случиться может. Потому что за каждым долларом из мирового ВВП стоит энергетика и промышленность, удовлетворяющая потребности населения. Мы распахиваем земли, разрушаем леса, разогреваем вечную мерзлоту — и наружу выходит тот самый углерод, который, в свою очередь, приводит к парниковому эффекту. Который, в свою очередь, провоцирует изменения климата.

И это не потепление, как многие думают, а увеличение количества экстремумов.

В прошлом году Украина пережила пожары в Чернобыльской зоне, в Житомирской области, в Луганской области. Всерьез столкнулась с опустыниванием. Киев и Киевскую область накрывали пылевые бури. Уже в 2021 году Минэкологии заявило, что в Днепре выявили пестициды, фармпрепараты и тяжелые металлы. Исследования показывают, что украинские земли могут утратить плодородность. Половину страны заливали дожди и наводнения, на второй половине урожай жгла летняя жара. Аномально низкие осадки осушили земли.

Все это — следствия глобальных изменений климата.

Что говорит наука

Согласно исследованию, которое провела международная группа ученых из Швейцарии, Германии и Нидерландов, с 2008 года бедствия, вызванные природными явлениями, привели к перемещению 288 миллионов человек (включая эвакуации). Уехали в три раза больше людей, чем в результате войн, конфликтов и насилия. Около половины людей вынуждены покидать обжитые места из-за наводнений.

Снижается продуктивность сельского хозяйства. Университет Мэриленда в сотрудничестве с Корнельским университетом и Стэнфордским университетом впервые провел количественную оценку антропогенного воздействия изменения климата на глобальный рост производительности сельского хозяйства. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, исследователи показывают, что с 1961 года мировая производительность сельского хозяйства снизилась на 21%, что, по мнению исследователей, эквивалентно полной потере роста производительности за последние 7 лет.

"Наше исследование предполагает, что факторы, связанные с климатом и погодой, уже оказали большое влияние на продуктивность сельского хозяйства", — говорит Роберт Чемберс, профессор экономики сельского хозяйства и ресурсов Университета Мэриленда.

Так, с 1961 года, в таких регионах, как Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, которые находятся в регионах с более теплым климатом, уже наблюдается замедление роста на 26-34%. Соединенные Штаты пострадали меньше, с замедлением роста примерно на 5-15%.

"Некоторые люди думают об изменении климата как об отдаленной проблеме, которая должна касаться в первую очередь будущих поколений. Но при этом не учитывается тот факт, что люди уже изменили климат, — говорит Ариэль Ортис-Бобеа, ведущий автор исследования из Корнельского университета. — В целом, наше исследование показывает, что антропогенное изменение климата уже оказывает непропорциональное воздействие на более бедные страны, которые зависят в первую очередь от сельского хозяйства. Похоже, что технический прогресс еще не привел к большей устойчивости к изменению климата".

При этом, регионы, страдающие от нехватки воды, такие, как Иордания, сталкиваются с усугублением этой проблемы. Согласно исследованию Стэнфордского университета, истощение запасов воды и рост населения уменьшат потребление воды на душу населения в Иордании вдвое к концу этого столетия. Больше всего пострадают районы с низким доходом: к 2100 году 91% домохозяйств будут получать менее 40 литров воды в день в течение 11 месяцев подряд в году.

Если у общества есть сильные рычаги влияния - гильдии, братства, профсоюзы, кооперативы, ассоциации - оно более устойчиво. В случае же если обычные люди не могут повлиять на происходящее, кризисы усугубляют неравенство.

Может быть, миру как-то помогла пандемия Covid-19? Снизила неравенство, уменьшила производство? Заставила человечество задуматься о будущем? Возможно, но недавнее исследование историка Баса ван Бавеля из Утрехтского университета и эколога Мартена Шеффера из Вагенингентского университета говорит, что пока все не слишком хорошо.

Они рассмотрели воздействие катастроф — вроде чумы — на человечество в целом и пришли к выводу, что они могут усугубить неравенство. "В условиях кризиса правила, как правило, переписываются. Социальные группы и организации, обладающие наибольшим влиянием, могут использовать это окно возможностей для адаптации институциональных правил, тем самым формируя долгосрочное распределение богатства. Поскольку большинство обществ исторически были неравными, в большинстве случаев результатом было дальнейшее увеличение диспропорций", — говорит ван Бавель.

При этом, если у общества есть сильные рычаги влияния — гильдии, братства, профсоюзы, кооперативы, ассоциации — оно более устойчиво. В случае же если обычные люди не могут повлиять на происходящее, кризисы усугубляют неравенство.

Цели устойчивого развития ООН

В 2015 году ООН, как самая масштабная объединяющая структура человечества, собрала 17 целей, которые необходимо выполнить до 2030 года. Это не просто декларация, у каждой есть четкая дорожная карта и показатели KPI.

Вот эти цели:

1. Ликвидация нищеты

2. Ликвидация голода

3. Хорошее здоровье и благополучие

4. Качественное образование

5. Гендерное равенство

6. Чистая вода и санитария

7. Недорогая и чистая энергия

8. Достойная работа и экономический рост

9. Индустриализация, инновации и инфраструктура

10. Уменьшение неравенства

11. Устойчивые города и населенные пункты

12. Ответственное потребление и производство

13. Борьба с изменением климата

14. Сохранение морских экосистем

15. Сохранение экосистем суши

16. Мир, правосудие и эффективные институты

17. Партнерство в интересах устойчивого развития

Молодежь выбирает устойчивый бизнес

Ответ на этот вопрос достаточно очевиден: чтобы как можно большее количество людей на планете Земля а) выжило б) могло вести комфортную жизнь.

Все больше людей становятся сознательными потребителями, которым важно, откуда взялся продукт, который они потребляют, как он был изготовлен и не нарушались ли экологические нормы или права человека в его производстве или при рекламировании.

"Все осознали, что устойчивое развитие — это не просто модные слова. Все поняли, что общество — особенно новое поколение — хочет, чтобы бизнес воплощал в себе общечеловеческие ценности. Не важно, сколько ты заработаешь. Важно, что ты делаешь для мира, для меня, для моих детей, для нашего общего будущего", — говорит глава Ассоциации лидеров устойчивого развития Елена Зубарева.

Наука подтверждает эти слова. Университет Хиросимы провел исследование и выяснил: молодые люди готовы пожертвовать зарплатой ради спасения человечества и планеты. Результаты были опубликованы 31 января в специальном выпуске журнала "Чистое производство", посвященном как раз достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций.

"Многие люди в популярных средствах массовой информации или даже в повседневных разговорах говорят, что молодое поколение более социально сознательно и имеет поведение, ориентированное на достижение целей устойчивого развития, но научные данные ограничены, — сказал Томоми Ямане, исследователь в Хиросимском университете. — В этом исследовании мы предоставляем новые доказательства того, что молодое поколение предпочитает устойчивый образ жизни, чем старшее поколение. А молодые люди готовы отдавать доход, чтобы работать в компаниях, стремящихся к достижению ЦУР".

Всего ученые провели два опроса. В первом опросили 12 тысяч 98 человек в 2019 и 2020 году и обнаружили, что люди в возрасте от 18 до 30 лет с гораздо большей вероятностью будут ценить и практиковать устойчивое поведение, например, платить больше за устойчиво разработанные продукты.

"Корпорации, желающие привлечь молодых людей для покупки их продуктов или услуг или для работы на них, должны включить ЦУР в свои стратегии и внести серьезный вклад в достижение ЦУР", — сказал соавтор статьи Синдзи Канеко, профессор в Хиросимском университете.

Во втором опросе участвовали 668 студентов университетов. В итоге оказалось, что работать в компании, которая не участвует в ЦУР, пойдут лишь 28% человек — даже при условии высокой зарплаты. А вот в компанию, которая ориентируется на цели устойчивого развития, даже при низкой оплате, пойдут 56% опрошенных студентов. Больше всего людей — 87% — вполне логично выбрали работу в компании, ориентированной на ЦУР при высокой оплате труда.

Но дело не только в студентах. Как показывает исследование Копенгагенского университета, климатические этикетки, информирующие об углеродном следе мясных продуктов, побуждают многих людей выбирать более безопасные для климата альтернативы.

В эксперименте 803 участника выбирали между шестью альтернативами, состоящими из мясного фарша и смеси на основе растений, все без климатической маркировки. 67% участников согласились узнать информацию об углеродном следе продуктов, 33% участников отказались. Затем их всех попросили выбрать заново, но теперь на продуктах была этикетка с информацией о выбросах СО2. Те, кто изначально хотели узнать информацию о продукте, снизили свое воздействие на климат благодаря выбору более устойчиво производящихся товаров на 32%. Те, кто не хотели — на 12%.

"Наши эксперименты показывают, что каждый третий человек не хочет знать о влиянии пищи, которую они едят, на климат. Но в то же время мы можем видеть, что существует психологический эффект: когда люди информируются о воздействии на климат, больше людей покупают продукт с меньшим содержанием CO2", — говорит доцент Йонас Нордстрем из Департамента экономики пищевых продуктов и ресурсов Копенгагенского университета.

Таким образом, мы видим, что люди начинают осознавать хрупкость мира, в котором мы живем, что, в свою очередь, приводит к трансформации — общества, государств, и бизнеса.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua