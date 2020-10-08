Пожары в Луганской области: спасатели потушили все очаги возгораний

В Луганской области спасатели потушили все 10 очагов пожаров, возникших в течение 30 сентября — 1 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время отмечается, что сотрудники ГСЧС будут оставаться 8 и 9 октября на дежурстве в Луганской области.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, — более 20 тысяч гектаров.

Указано, что самая сложная ситуация была вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

"В результате пожара погибли 11 человек, а пострадали — 19, в том числе трое спасателей", — доложили в ведомстве.

Напомним, масштабные пожары возникли в Луганской области 30 сентября: загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся.

Из-за пожаров полиция Луганской области в целом возбудила 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Правоохранители также установили 4 возможных источника возникновения масштабных лесных пожаров в Луганской области. Среди причин — неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание линии электропередач.

Ранее в штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызвали вооруженные провокации пророссийских боевиков.