Пожары в Луганской области: огонь приблизился к электростанциям, детонируют снаряды

В Луганской области между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в понедельник, 5 октября, возник новый пожар.

Огонь вплотную приблизился к электростанциям, детонируют снаряды, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

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В частности, там доложили, что взрываются неразорвавшиеся ранее боеприпасы. Спасатели пока пытаются сдерживать пожар.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из "Града", — говорится в сообщении.

В РГА также утверждают, что пожар является очередным поджогом.

По состоянию на 12:00 в ГСЧС сообщали, что из 9 основных очагов пожаров в Луганской области 7 потушили полностью, еще 1 очаг локализован. Пожар в районе села Смоляниново пытаются локализовать, но ситуация контролирована, убеждают спасатели.

Напомним, масштабные пожары на Донбассе возникли 30 сентября: загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился.

В результате пожаров, по последним данным, погибли 11 человек. Жителей ближайших к очагам возгорания населенных пунктов эвакуировали в Северодонецк и разместили в спортзалах школ.

Причины возгораний пока неизвестны. В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызвали огневые провокации боевиков. Полиция уже открыла ряд уголовных производств по фактам пожаров.

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы боевиков с неподконтрольной правительству территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий, неосторожное обращение с огнем.