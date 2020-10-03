Пожары в Луганской области: площадь очагов огня превысила 20 тысяч га

Площадь пожаров в Луганской области по состоянию на утро 3 октября превысила 20 тысяч гектаров.

На данный момент продолжается тушение 7 основных очагов, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Указано, что на сегодня ориентировочная площадь, пройденная огнем на всех восьми очагах, составляет более 20 тысяч гектаров.

Известно, что перед этим в ходе тушения пожаров авиация совершила 123 сброса воды.

"Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти. В ходе тушения пожаров эвакуированы 150 человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего к тушению привлекли почти 2 300 человек и 216 единиц техники, в том числе из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

Также стало известно, что утром 3 октября в Луганской области потушили один из очагов масштабных пожаров вблизи села Чмыровка Старобельского района.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается несколько версий возникновения пожаров в Луганской области. В том числе умышленные поджоги.

"Рассматриваются (версии) от поджогов до замыкания сетей от сильного ветра. То есть, версии разные и их несколько", — сказал он, пообещав, что виновные понесут уголовную ответственность.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров, которые начались 30 сентября, в Луганской области, погибли 9 человек, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом.