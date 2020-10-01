Пожары в Луганской области: количество погибших возросло до девяти человек (ФОТО, ВИДЕО)

В результате масштабных пожаров в Луганской области количество человеческих жертв достигло уже 9 человек.

Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, для выяснения причин возникновения и обстоятельств трагедии создана 30 оперативно-следственных групп. Открыто семь уголовных производств.

Масштабные пожары в Луганской квалифицируют как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействовано около двух тысяч человек и 200 единиц техники.

В данный момент 116 очагов возгорания уже локализованы. Через несколько часов работа спасателей будет переформатирована, из населенных пунктов они будут направлены на тушение очагов возгорания в лесах.

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По предварительным оценкам повреждено более 11 000 гектаров лесов. В настоящее время верховой пожар полностью ликвидирован, открытого огня практически не наблюдается.

Также для тушения пожаров создан резерв 100 человек личного состава ГСЧС и 20 единиц техники.

По информации штаба Операции объединенных сил (ООС), причиной пожаров стали обстрелы российско-оккупационные войск которые в ночь на 1 октября нанесли огонь по лесному массиву на подконтрольной Украине территории Луганской области.

"30 сентября, противник, применив трассирующие пули совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине. Из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию" — говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что к ликвидации пожаров привлечено 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

В Государственном лесном агентстве, в свою очередь, сообщили, что в течение суток принимались меры по защите от лесных пожаров потенциально опасных объектов.

Так, не допущено распространение огня на объекты ЧАО "Северодонецкий АЗОТ", магистральную газораспределительную станцию.

Кроме этого, ликвидирован пожар с минимальными последствиями на заводе антисептиков, складе бытовой химии, лакокрасочных изделий и на хлораторной насосной станции.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров, которые начались 30 сентября, в Луганской области погибли три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом.