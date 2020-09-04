Происшествия 50 минут назад

Лесные пожары в Луганской и Харьковской областях тушат почти 1000 человек

Открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

По состоянию на утро пятницы, 4 сентября, продолжается тушение трех очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в двух районах Луганской области (Новоайдарский район село Лобачево, село Лопаскино и Станично-Луганский район село Болотенное).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", — говорится в сообщении.

При этом к тушению пожаров задействованы 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

В свою очередь в Харьковской области, по данным МВД, открытого огня также нет.

Известно, что сейчас там проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

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Как доложили спасатели, к тушению пожаров в Харьковской области привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлены ​​73 сброса (254 тонны воды).

Ранее сообщалось, что 2 сентября на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Воробьевка и Гряниковка Харьковской области возник лесной пожар.

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