Чрезвычайная пожароопасность в Украине: на Донбассе в огне погиб мужчина, еще 2 пострадали

В Луганской области ликвидированы 16 пожаров.

В результате одного из них погиб мужчина и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что огнем были уничтожены 13 заброшенных жилых домов.

Также сообщается, что во время тушения пожара в Луганской области пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил. У них термические ожоги.

Известно, что пожар уже ликвидирован в населенных пунктах Зайцево и Новолуганское.

"Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и их доставили в военные медицинские учреждения", — сообщает пресс-центр ООС.

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По состоянию на утро 3 сентября, продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах.

Всего к тушению пожара привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Тем временем Украинский гидрометцентр 3 сентября в Украине объявил чрезвычайный уровень пожарной опасности на большей территории страны.

Как отмечается, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в южной части Украины, а также в восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

По данным спасателей, из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 6 июля возле села Осколоновка на территории Боровского лесничества Луганской области возник пожар.

Однако 7 июля из-за порывов ветра загорелись леса в Новоайдарском районе Луганщины на площади примерно 90 гектаров.

Известно о 5 подтвержденных погибших в результате пожара.

Правоохранители рассматривают 3 версии пожаров в области: погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Также проверяют версию о возможном попадании снаряда с неподконтрольной территории.