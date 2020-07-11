Пожар в Луганской области: открытого огня уже нет, но еще тлеют отдельные ячейки (ФОТО)

На месте лесного пожара в Луганской области уже нет открытого горения, но еще заметно тления древесины в отдельных ячейках.

Об этом утром 11 июля сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что сейчас к ликвидации пожара привлечены 720 человек и 198 единиц техники.

Ранее стало известно, что украинские спасатели локализовали масштабный пожар в Луганской области. Однако огонь перекинулся на свалку, расположенную в 7 км от Северодонецка.

По информации Северодонецкого городского совета, 7 июля работники полигона эвакуировались со свалки, а по возвращении обнаружили, что значительная часть площади свалки горит.

У полигона емкость для воды на 500 м³. По словам работника полигона, пожарные опустошили ее за 5 часов, и после этого им не хватает воды для тушения пожара.

К тушению свалки привлечены только сотрудники Северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил, по данным мэрии, недостаточно.

Напомним, пожар возник 6 июля возле села Осколоновка на территории Боровского лесничества на около 50 гектарах. Однако 7 июля из-за порывов ветра загорелись леса в Новоайдарском районе Луганщины на площади примерно 90 гектаров.

Известно о 5 подтвержденных погибших в результате пожара.

Правоохранители рассматривают 3 версии пожаров в области: погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Также проверяют версию о возможном попадании снаряда с неподконтрольной территории.