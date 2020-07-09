Пожары в Луганской области: лес продолжает гореть, тушить огонь мешает ветер (ФОТО)

Лес в Новоайдарском районе на Луганщине все еще горит, но угрозы распространения огня уже нет. Об этом рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в области.

В ведомстве отмечают, что по состоянию на утро, 9 июля 2020 года, тлеют только отдельные части леса. При этом остаются два основных очага возгорания — на участке Боровского лесничества и на полигоне твердых бытовых отходов одного из местных коммунальных предприятий.

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"В настоящее время угрозы распространения нет. Но тушение пожара осложняется порывистым ветром", — добавляют спасатели. На данный момент огонь тушат 2092 человека и 441 единица техники

В ГСЧС подчеркнули, что в результате пожара больше никто не погиб. Там напомнили, что всего умерли 5 человек, еще 34 человека госпитализированы (из них 15 детей), а 3 человека находятся на больничном. Также 34 местных жителя получили медицинскую помощь амбулаторно.

По предварительным данным, пламя уничтожило 24 жилых дома, а повредило еще 35. Также огонь разрушил 80 дачных домов. Владельцы поврежденного жилья могут рассчитывать на компенсации — в правительстве уже определились с суммами компенсаций для пострадавших.

Так, на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что пострадавшие от пожаров получат денежную помощь, аналогичную той, что получили пострадавшие при наводнении в западных областях страны.

"За полностью утраченный дом — 300 тысяч грн, на капитальный ремонт в частично разрушенных домах — 50 тысяч, на возмещение потерь — 20 тысяч. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", — сообщил чиновник.

Министр также дал поручение Луганской ОГА максимально оперативно провести учет всех пострадавших и передать эти данные в Кабмин — тогда там смогут принять решение о выделении и перечислении средств на казначейские счета в Луганской области.

Впрочем, глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что в области с 8 июля уже работает комиссия, которая делает обход и фиксирует все разрушенные и поврежденные дома, а также количество пострадавших людей.

По его словам, власти уже подготовили временное жилье для пострадавших, но люди пока не обращаются за помощью и проживают у соседей или родственников.

Также на заседании озаботились профилактикой пожаров в будущем: Комиссия поручила всем ОГА установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения, обустроить вокруг населенных пунктов защитные противопожарные минерализованные полосы, создать в лесах противопожарные водоемы и обеспечить уборку сухой травы возле городов и сел.

В случае же возгораний соответствующие структуры должны сразу же обеспечить их тушение на начальных этапах. Также власти должны назначить патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов.

Тем временем, пока полиция расследует причины лесных пожаров на Луганщине, волонтеры опубликовали видео с дрона, на котором неизвестные на машине поджигают скошенное поле.

Обнародовавший ролик волонтер Романа Доника намекает, что поле находится в Луганской области и пожары возникают вовсе не и-за аномальной жары. Но связан ли этот поджог с текущими лесными пожарами, пока не известно — власти не прокомментировали это видео.

Однако ранее в Нацполиции заявляли, что одна из рассматриваемых ими версий — это умышленный поджог. Еще две — влияние высокой температуры воздуха и погодных условий и неосторожное обращение с огнем посторонним лицом.

Напомним, пожары на Луганщине начались еще в понедельник, 6 июля 2020 года, на территории двух лесничеств Новоайдарского района — Боровского и Ахтырского. Хотя поначалу тушение шло успешно, в результате жары и сильного ветра огонь распространился и достиг ближайших поселков. В результате спасателям пришлось эвакуировать местных жителей.

Чтобы ликвидировать пожар съехались пожарные с нескольких областей, а к спецоперации присоединились даже два самолета, несмотря на угрозу со стороны боевиков. Ориентировочно уже пострадали около 5000 гектаров леса.