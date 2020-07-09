Переговоры по Донбассу: договорились о новых участках разминирования и КПВВ

Трехсторонняя контактная группа договорилась о беспрепятственном тушении пожаров в Луганской области, новых участках разминирования, а также установке новых КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Было получено гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили проблему недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории — до сих пор блокируется.

Кроме того, как отмечается, произошел значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования — предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих 7 участков.

"Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовность со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации по возможности открытия 2 новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев", — доложили на Банковой.

Наконец, Украина подтвердила готовность к скорейшему обмену в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.

Известно, что ранее на Донбассе были ранены трое военнослужащих. Раненых бойцов оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказали неотложную медицинскую помощь.

Перед этим на Донбассе были ранены четверо украинских военных. Состояние раненых оценивается медиками как удовлетворительное, потери противника уточняются.

Напомним, по итогам встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки" участники договорились, что необходимо полностью выполнить решение Парижского саммита.