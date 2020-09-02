Происшествия 20 минут назад

В Харьковской области бушует лесной пожар (ФОТО)

Огонь уничтожил несколько жилых домов в близлежащем селе

Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области

2 сентября на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Воробьевка и Гряниковка Харьковской области возник лесной пожар.

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Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), огонь охватил площадь 400 гектаров, из которых 100 гектаров — верховой пожар.

Из-за порывов ветра пламя начало опрокидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобовка, граничащего с лесом. В результате пожара уничтожено 8 жилых домов.

Для эвакуации населения привлечены автобус.

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От Главного управления ГСЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава.

Также задействовано пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Напомним, 6 июля возле села Осколоновка на территории Боровского лесничества Луганской области возник пожар.

Однако 7 июля из-за порывов ветра загорелись леса в Новоайдарском районе Луганщины на площади примерно 90 гектаров.

Известно о 5 подтвержденных погибших в результате пожара.

Правоохранители рассматривают 3 версии пожаров в области: погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Также проверяют версию о возможном попадании снаряда с неподконтрольной территории.

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