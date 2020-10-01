В лесных пожарах на Луганщине погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

В результате масштабных лесных пожаров в Луганской области, которые начались 30 сентября, погибли три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, по фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства по части 1, 2 статьи 270 УК Украины ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

"Ситуация в регионе напряженная — охвачены пламенем более 9 300 га. По состоянию на сейчас (в ночь с 30 сентября на 1 октября — Delo.ua), три человека погибли, один из них — лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", — написала генпрокурор.

Она отметила, что в ночь на 1 октября на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы.

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"Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется. Продолжается тушение огня и эвакуация населения — эвакуированы 95 человек", — сообщила Венедиктова.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, 6 июля возле села Осколоновка на территории Боровского лесничества Луганской области возник пожар.

Однако 7 июля из-за порывов ветра загорелись леса в Новоайдарском районе Луганщины на площади примерно 90 гектаров.

Известно о 5 подтвержденных погибших в результате пожара.