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Масштабные пожары в Луганской области: полиция сообщает об 11 погибших

Возросло количество жертв пожаров в Луганской области

Ликвидация лесного пожара в Луганской области. Фото: ГСЧС Ликвидация лесного пожара в Луганской области. Фото: ГСЧС
Ликвидация лесного пожара в Луганской области. Фото: ГСЧС

В результате масштабных лесных пожаров в Луганской области погибли уже 11 человек.

Спасатели нашли 4 тела тех, кого ранее считали пропавшими без вести, сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

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По ее словам, тела четырех местных, считавшихся пропавшими без вести, нашли под завалами домов в деревнях Сиротино и Вороново.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в области продолжают тушение 7 очагов возгорания. Вечером 2 октября удалось погасить огонь возле села Чмыровка Старобельского района.

Указано, что самая сложная ситуация вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Ранее сообщалось, что всего огонь прошелся вдоль 20 тысяч гектаров, а во время тушения эвакуировали 150 человек.

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Напомним, масштабные пожары возникли в Луганской области 30 сентября: загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Людей из ближайших населенных пунктов эвакуировали в Северодонецк и разместили в спортзалах школ.

Причины возгорания пока неизвестны. В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вооруженными провокациями боевиков. Полиция уже открыла ряд уголовных производств по фактам пожаров.

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы боевиков с неподконтрольной правительству территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

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