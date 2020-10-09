Создателю "Дюны" 100 лет. Почему проблемы пустынного бестселлера сегодня близки Украине

В четверг, 8 октября, исполнилось 100 лет со дня рождения американского фантаста Френка Герберта. В его активе почти три десятка крупных произведений и около полусотни рассказов, но знаменит он стал благодаря серии "Хроники Дюны" и, в частности, первому роману этого цикла "Дюна". Сегодня Герберта называют прадедушкой современной интеллектуальной фантастики, а его историю о песчаной планете Арракис уже не первый раз экранизируют крупнейшие голливудские режиссеры.

Корреспондент Delo.ua Александр Перемот рассказывает о том, что натолкнуло фантаста на создание уникального мира, и как одна из ключевых проблем его книги связана с сегодняшней Украиной.

Впечатленный песками Орегона

Писателем Френк Герберт мечтал стать с детства, решил зайти в эту профессию со стороны журналистики и даже соврал о своем возрасте, устраиваясь на первую работу в газету Glendale Star. Будущий фантаст так и не получил высшего образования, поскольку хотел изучать только то, что ему было интересно — психоанализ, экологию, дзен-буддизм. В своем первом крупном произведении "Дракон в море" (1955 год) Герберт исследовал проблему вменяемости и безумия на подводной лодке, параллельно предсказывая международные конфликты из-за потребления и добычи нефти в XXI веке.

В конце пятидесятых Герберт взялся написать для одного из местных журналов статью о контроле за перемещением Орегонских дюн, одной из национальных зон отдыха на западном побережье в США. Будучи уникальной территорией для всей Северной Америки, Орегонские дюны являются самыми крупными на континенте и одним из самых крупных прибрежных песчаных массивов умеренного пояса планеты.

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"Многие люди не знают, что именно США первые занялись проблемой контроля за передвижением песчаных дюн, и началась эта работа во Флоренции, штат Орегон. Из-за того, что федеральное шоссе №1 постоянно перекрывалось надуваемыми песчаными наносами, лесная служба учредила там опытную станцию. Меня восхитили песчаные дюны. Они похожи на большие массы воды, только движутся медленнее. Там были люди, которые обращаются с ними как с жидкостью, учились ими управлять. Идея меня восхитила и я стал изучать песчаные дюны, а от песчаных дюн только один логический шаг до пустыни. Я стал накапливать данные, компоновать их и вскоре обнаружил, что информации у меня слишком много и для статьи, и для рассказа. В результате я обнаружил, что у меня куча всяких интересных сведений по экологии и это стало отправной точкой. А что если бы у меня была целая планета, планета-пустыня?" — рассказывал Герберт в одном из своих интервью.

Свою статью писатель ожидаемо не закончил. Но спустя шесть лет работы и десятки издательских отказов, получившуюся книгу целиком напечатали в Chilton Book Company, специализировавшейся на издании руководств по ремонту автомобилей. "Дюну" тепло приняли критики, а в середине шестидесятых она получила две главные премии в мире фантастики — "Небулу" (1965) и "Хьюго" (1966) (последнюю роман разделил с дебютом другого культового фантаста Роджера Желязны "Зови меня Конрад").

Социально-экологическое противостояние: вода против песка

"Дюна" получилась многослойным произведением. В ней Герберт исследовал религию, комбинации самых разных философских течений, генную инженерию и евгенику, компьютерные угрозы и, конечно же, экологию. Последняя тема и вовсе была центральной, поскольку книга стала первым крупным фантастическим романом об экологии. Книга рассказывает о далеком будущем человечества, где целыми мирами правят аристократы нескольких знатных домов. Люди, расселившись по галактике, давно отказались от компьютеров — человечество объявило им джихад и полностью избавилось от мыслящих машин и наделенных разумом роботов.

История, которая сегодня насчитывает около двух десятков книг, начинается с Дома Атрейдес. Его глава, герцог Лето Атрейдес, с легкой руки императора человечества получает в управление планету Арракис. Это мир-пустыня, в котором самым ценным ресурсом является вода. Но там же добывают основной ресурс всей империи — спайс. Из этого вещества делают оружие, пластик, его добавляют в еду и напитки, используют, чтобы остановить старение и лечить болезни, а также в качестве наркотика для ритуальных месс. Впрочем, ключевое назначение спайса в другом. Только он позволяет специальным людям, Навигаторам, управлять звездолетами и перемещаться между бесчисленным количеством миров. Альтернатива отсутствует, поскольку компьютеров давно нет и без Навигаторов, накачанных спайсом, звездолеты просто залетят в поле астероидов или собьются с курса.

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Главная же проблема в том, что спайс добывают исключительно на Арракисе (который также называют Дюной). Если обойти стороной спойлеры, то производить его можно только пока планета остается пустыней. Но на Арракисе живет суровый и жестокий коренной народ — фримены — которые мечтают превратить свой неприветливый мир в цветущий рай. Для этого они собирают каждую каплю воды, которую могут, и пытаются увеличивать площадь редких оазисов, разбросанных по гигантской пустыне. Конечно же, это угроза спайсу.

Здесь кроется один из главных конфликтов книги: жители Дюны пытаются всеми силами сделать из нее "живую" планету, но в этом случае империя утратит ключевой ресурс. Богатые люди лишатся долголетия, даруемого спайсом, и умрут от синдрома отмены. Навигаторы не смогут управлять звездолетами, человечество откатится на много столетий назад без космических путешествий. Решить это социально-экологическое противостояние — спайса и воды, жизни и пустыни — как раз должны главные герои цикла.

"Дюна" в центре Европы

Хотя "Дюна" вышла почти шестьдесят лет назад, проблемы, вдохновившие Герберта на ее написание, актуальны и сегодня. Сахара, например, расширяется к югу на 6-10 километров в год и за последние сто лет ее площадь увеличилась на 700 тысяч квадратных километров. Казалось бы, при чем здесь Украина?

В середине апреля 2020 года Андрей Дудко, житель Черниговской области, опубликовал на своей странице в Facebook необычные фотографии, на которых местные поля неподалеку города Семеновка были покрыты толстым слоем песка.

"Побывай в Сахаре, не выезжая из Семеновки! Аграрии возвращают нас в 1840-й год, когда по Черниговской губернии было более 100 тысяч гектаров пустынь. Сейчас все в тумане, люди звонят, спрашивают, не горит где-то лес. Нет, не горит, это плодородный слой почвы летит себе, куда глаза глядят. Ни озимых, ни прошлогодней стерни, ни многолетних трав, все поля распаханы дочерна (в нашем случае дожелта)", — писал он.

Похожая ситуация тогда сложилась и в Нежинском районе Черниговской области, где недалеко от села Мыльники образовалась настоящая пустыня. Местные жители объяснили появление пустыни постоянной вырубкой лесов, высушиванием каналов и болот для сельскохозяйственных полей, а также постоянным выращиванием одних и тех же культур на полях — кукурузы, подсолнечника, сои.

"В десятке шагов от села Мыльники Нежинского района начала образовываться настоящая пустыня, которая уже не первый день несет за собой тонны песчаной пыли, как в лучших традициях фильмов о Сахаре", — отмечает местный житель Вадим Слюсарчук.

По словам эксперта по землепользованию Михаила Амосова, то, что происходит неподалеку от Семеновки и Мельников пока рано называть опустыниванием. Пылевая буря, накрывшая эти населенные пункты, является стихийным бедствием, возникшим в результате совпадения двух факторов — изменения климата и неправильной обработки земли в условиях этих изменений.

"Почвы севера Черниговской области сформировались на песчаных породах. Когда происходит глубокая вспашка, нижние слои попадают на поверхность почвы. В результате длительной засухи (она вызвана изменением климата) поверхность очень пересушилась, а первый сильный ветер подхватил песок на поверхности и перенес в другое место. Если не принять меры по противодействию и адаптации к изменению климата, то подобные явления можно будет наблюдать в Черниговской области все чаще", — объяснил он в комментарии Delo.ua.

А вот в южных регионах страны, по словам Амосова, как раз и происходит сейчас процесс опустынивания. Так, например, в Херсонской области температурный режим и количество осадков уже очень похожи на полупустынные регионы мира. Соответственно, почва пересушивается из-за высоких температур, малого количества осадков, плюс неправильная обработка почвы только ухудшает ситуацию.

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"Ветрам становится значительно легче подхватить частицы почвы и перенести в другое место, что приводит фактически к полной потере плодородия почвы или и самой почвы. Особенно ухудшается ситуация в случае отсутствия лесополос. Тогда частицы почвы могут "путешествовать" на десятки километров", — добавляет Амосов.

Одним из самых ярких примеров могут служить Алешковские пески. Песчаный массив сегодня занимает почти 220 тысяч гектар и находится всего в 30 км от Херсона. С другой стороны, можно отметить пример Северодонецка — на старых фотографиях заметно, что в этой части Луганской области 60-70 лет назад существовало некое подобие пустыни. Побороть ее удалось за счет высадки лесонасаждений. Однако в последнее время они заметно пострадали от пожаров — 30 сентября загорелась сухая трава и лесная подстилка, из-за сильного ветра пожар распространился на большую территорию, что привело к гибели 11 человек. Жителей ближайших к очагам возгорания населенных пунктов эвакуировали в Северодонецк и разместили в спортзалах школ.

Также можно вспомнить и слова экс-главы министерства развития общин и территорий Алены Бабак. На презентации стратегии по внедрению реформы местного самоуправления, сферы строительства, жилищной политики, энергоэффективности, ЖКХ и регионального развития на ближайшие 5 лет она отметила — сегодня Украина в определенном смысле становится Сахарой.

"Хочу обратить внимание, и это очень серьезная боль для нашего министерства, что 9 областей, 824 населенных пункта, почти 300 тысяч человек в Украине сегодня пользуются привозной питьевой водой. У них нет централизованной воды. Сегодня, в современных условиях, в Украине у людей нет централизованной воды. Это нонсенс. Украина становится Сахарой по отдельным регионам. Кировоградская область, там чрезвычайные проблемы, Николаевская область. Около 5% населенных пунктов без воды в этих областях", — подчеркнула она.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, говоря конкретно об опустынивании или об опустошении территорий, то с ним нужно бороться при помощи высадки новых культур. "Если сменились климатические условия, стало более жарко, естественно там не будет расти такая обычная культура, как сосна. Нужно подобрать оптимальный набор деревьев и постепенно высаживать их, сдерживая распространение песка и создавая новую экосистему. Также озеленение позволяет решить проблему пыли: в этом году мы наблюдаем беспрецедентное количество пыльных бурь, даже в Киеве", — отмечает он.

Амосов резюмирует, что задача минимум, которая позволит бороться с опустыниванием Украины, — уменьшить площадь пашни по всей стране, начать внедрять технологии "нулевой" обработки (то есть без вспашки) и переход к органическому сельскому производству. Это должно снизить выбросы объем выбросов парниковых газов из почвы. А параллельно с этим следует начать адаптацию к изменению климата, высаживая лесополосы, инвентаризируя земли запаса и эффективно используя воду в сельском хозяйстве. Возможно, тогда у Украины появится шанс избежать появления полноценной пустыни в самом ее центре и не стать печальным вдохновением для "Дюны" будущего.

Александр Перемот, специально для Delo.ua