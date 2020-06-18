IT и Телеком 60 минут назад

SpaceX ищет инженеров, способных построить плавучие космодромы для миссий на Луну и Марс

Первые тестовые гиперзвуковые полеты вокруг Земли могут состояться уже через 2-3 года

Проект космического корабля Starship. Фото: kosmolenta.com Проект космического корабля Starship. Фото: kosmolenta.com
Проект космического корабля Starship. Фото: kosmolenta.com

Американская аэрокосмическая компания SpaceX ищет инженеров для строительства плавучих космодромов для ракет сверхтяжелого класса, которые будут отправляться в миссии на Луну и Марс, а также в гиперзвуковые путешествия вокруг Земли.

Об этом в Twitter написал основатель компании Илон Маск, отвечая на твит о размещении вакансии.

Кратко и по делу в Telegram

При этом в вакансии указано, что потенциальный работник должен иметь степень бакалавра по механической, аэрокосмической или морской инженерии, а также от двух лет опыта проектирования, построения плавучих систем.

Также кандидат должен быть готов к путешествиям и сверхурочной работе.

Кроме того, в комментариях у Маска спросили, когда будут первые гиперзвуковые полеты вокруг Земли. Он отметил, что перед коммерческим запуском проведут испытания.

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По его словам, первые тестовые полеты могут состояться уже через 2-3 года.

Напомним, в 2017 году компания SpaceX представила прототип космического корабля Starship, который также в будущем могут использовать для гиперзвуковых полетов над Землей.

Как сообщалось, 30 мая 2020 года в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах состоялся запуск корабля Crew Dragon.

SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос. С 2011 года США пользовались услугами российских "Союзов" для отправки астронавтов на МКС.

После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск заявил о намерении в течение 4 лет отправить людей на Луну.

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