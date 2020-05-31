Ракета SpaceX для полетов на Луну и Марс снова взорвалась: 4 раз за полгода (ВИДЕО)

Прототип ракеты-носителя Starship аэрокосмической компании SpaceX взорвался на испытаниях уже в четвертый раз за полгода.

Но на фоне этой неудачи компания успешно запустила корабль Crew Dragon, сообщает Space News.

Указано, что испытания проходили на частном космодроме SpaceX в штате Техас.

Как отмечается, сначала испытания с четвертым прототипом SN4 шли по плану — в апреле он успешно прошел опрессовку, а затем первые огневые испытания с одним двигателем Raptor. Однако во время новых огневых испытаний ракета взорвалась.

Известно, что в ходе испытаний четвертого прототипа SpaceX планировала сделать короткий запуск на 150 метров, а уже с пятым — полет на несколько километров. Сейчас компания собирает этот прототип.

Предыдущие три прототипа также взрывались во время испытаний — в ноябре 2019 года, феврале и апреле 2020 года.

Starship — супертяжелая ракета-носитель, которая в перспективе должна стать заменой для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, которые используются сейчас. Обе степени Starship многоразовые, а во вторую интегрированный космический корабль, поэтому ее планируют использовать для пилотируемых миссий, в том числе и для полетов на Луну и Марс.

Напомним, на фоне этой неудачи SpaceX триумфально запустила в космос собственный космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. Впервые в истории люди полетели в космос на корабле, построенном частной компанией.