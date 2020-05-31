Происшествия 1 час назад

Ракета SpaceX для полетов на Луну и Марс снова взорвалась: 4 раз за полгода (ВИДЕО)

Во время новых огневых испытаний прототип ракеты Starship взорвался

Взрыв на испытания ракеты Starship. Скриншот из видео Взрыв на испытания ракеты Starship. Скриншот из видео
Взрыв на испытания ракеты Starship. Скриншот из видео

Прототип ракеты-носителя Starship аэрокосмической компании SpaceX взорвался на испытаниях уже в четвертый раз за полгода.

Но на фоне этой неудачи компания успешно запустила корабль Crew Dragon, сообщает Space News.

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Указано, что испытания проходили на частном космодроме SpaceX в штате Техас.

Как отмечается, сначала испытания с четвертым прототипом SN4 шли по плану — в апреле он успешно прошел опрессовку, а затем первые огневые испытания с одним двигателем Raptor. Однако во время новых огневых испытаний ракета взорвалась.

Известно, что в ходе испытаний четвертого прототипа SpaceX планировала сделать короткий запуск на 150 метров, а уже с пятым — полет на несколько километров. Сейчас компания собирает этот прототип.

Предыдущие три прототипа также взрывались во время испытаний — в ноябре 2019 года, феврале и апреле 2020 года.

Starship — супертяжелая ракета-носитель, которая в перспективе должна стать заменой для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, которые используются сейчас. Обе степени Starship многоразовые, а во вторую интегрированный космический корабль, поэтому ее планируют использовать для пилотируемых миссий, в том числе и для полетов на Луну и Марс.

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Напомним, на фоне этой неудачи SpaceX триумфально запустила в космос собственный космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. Впервые в истории люди полетели в космос на корабле, построенном частной компанией.

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