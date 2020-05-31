Илон Маск ответил главе "Роскосмоса" после запуска Crew Dragon

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) вспомнил шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о так называемых батутах.

Об этом Маск заявил на пресс конференции, которую транслировало NASA.

Так, журналист агентства Reuters спросил директора NASA Джеймса Брайденстайна и Илона Маска, получили ли они уже реакцию России на запуск SpaceX.

Брайденстайн заявил, что пока не разговаривал лично с Дмитрием Рогозиным, но видел его официальный комментарий с поздравлениями NASA и SpaceX.

"Батут работает", — заявил Маск, после чего рассмеялся вместе с Брайденстайном.

При этом Маск добавил, что "это внутренняя шутка".

Кроме того, Маск рассказал, когда хотел бы реализовать полет вокруг Луны.

"Думаю, у меня такое желание, чтобы мы сделали это (осуществили полет к Луне) через 2 года, но это может быть и через четыре (смеется). Думаю, о двух годах и речи быть не может. Я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года", — отметил он.

Как известно, в 2014 году Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером и занимался ракетно-космической отраслью РФ, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС.

"Проанализировав санкции против нашего "космопрома", предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", — пошутил Рогозин.

В ответ на это Маск тогда написал, что им "не понадобится батут", поскольку SpaceX разрабатывает для NASA новый космический корабль.

Напомним, 30 мая космический корабль Crew Dragon, который построила компания SpaceX Илона Маска, успешно отправился в космос с Космического центра имени Кеннеди, штат Флорида. Впервые в истории астронавты полетели в космос на корабле, построенном частной компанией.

Предполагается, что успешный запуск пилотируемого коммерческого корабля поможет ускорить успех космической миссии NASA "Артемида", цель которой — осуществление пилотируемого полета на Луну до 2024 года.