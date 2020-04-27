Пожары в Житомирской области локализованы, под Чернобылем продолжается тушение — ГСЧС

Пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По состоянию на 07:00, 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", — говорится в сообщении.

К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 58 человек личного состава и 13 единиц техники.

Пожар вблизи села Замысловичи Олевского района Житомирской области также локализован.

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Кроме этого, спасатели продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС, основные усилия направлены на ликвидацию двух очагов пожара (в селах Кривая Гора, Рудьки и Буряковка).

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 998 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тысяча 59 человек и 234 единицы техники, из них от ГСЧС 1029 человек личного состава и 221 единица техники. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 2230 сбросов — 5 тысяч 130 тонн воды.

Как сообщалось, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.