Пожары близ ЧАЭС и в Житомирской области тушат более 1800 спасателей

На территории Чернобыльской зоны и Житомирской области продолжается ликвидация очагов возгорания.

На данный момент к тушению привлечены более 1800 человек, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 25 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (село Кривая Гора и села Рудьки — Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", — говорится в сообщении.

Указано, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. На данный момент инженерной техникой созданы 949 км минерализованных полос.

Известно, что к тушению привлечены 1069 человек и 250 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которыми 24 апреля осуществлены 79 сбросов — 176 тонн воды.

В свою очередь в Житомирской области, по данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 25 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

Сейчас спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовичском и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 637 человек и 91 единица техники.

"Кроме того, возле села Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлены 3 сброса — 24 тонны воды", — доложили в ведомстве.

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень.

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На территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4000 гектаров. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района.

Как сообщалось, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанные с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.