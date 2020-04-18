В Житомирской области горел лес (ФОТО, ВИДЕО)

В Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводят ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.
Как сообщает пресс-центр облуправления ГСЧС, по состоянию на утро 18 апреля, спасатели оказывают помощь работникам лесхозов по тушению отдельных очагов тления травяного настила и пеньков, открытых очагов горения не наблюдается.
В частности, на территории Виступовицкого лесничества около сел Рудня и Выступовичи площадь пожара составляет около 2 тысяч гектаров.
На территории Бережестского лесничества вблизи одноименного села площадь пожара составляет около 700 га.
Работники лесного хозяйства на очагах возгорания создают минерализованные полосы.
К тушению привлечены 655 человек и 108 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которые за шесть раз сбросили 48 тонн воды.
Для локализации пожаров 17 апреля применяли методы пуска встречного огня (отжиг), опахивание и проливания ячеек.
Кроме этого, для оказания помощи направлено тяжелую инженерную технику (БАТ) Вооруженных сил Украины для создания защитных разделительных полос. С воздуха проводится разведка очагов пожара.
Напомним, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер.
Как известно, предыдущий пожар в Чернобыле тушили 10 дней. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн грн на тушение пожаров в Чернобыльской зоне.