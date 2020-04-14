Кабмин выделил дополнительные 45 млн грн на ликвидацию пожаров в зоне ЧАЭС

Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании принял решение о дополнительном выделении денег на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и для проведения мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, правительство приняло распоряжение о выделении 100 млн грн Министерству внутренних дел, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, Кабмин выделил Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,9 млн грн (для Госагентства лесных ресурсов — 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения — 34,8 млн грн) для проведения мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения.

Деньги будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Напомним, по состоянию на 7:00 14 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров.

Согласно официальным заявлениям ГСЧС, первый пожар в Зоне отчуждения разгорелся 4 апреля на площади в 20 га вблизи села Владимировка Котовского лесничества.

Сообщили об этом только 6 апреля: "В 14:30 и в 14:53 2 самолета АН-32П ГСЧС вылетели из города Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8".

По состоянию на 17:00 13 апреля в ГСЧС сообщали, что тушение пожаров продолжается.

В ГАЗО сообщили, что 13 апреля уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения по данным пунктов АСКРО в районе пожара и на радиационно-опасных объектах (промплощадка ГСП ЧАЭС, ПЗРО "Буряковка", УК "Вектор") существенно не изменились, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.