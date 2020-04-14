Чернобыль в огне: как на фоне коронавируса власти скрывают масштабы пожара в Зоне ЧАЭС

В понедельник, 13 апреля, общественные активисты стали бить в набат по поводу пожаров в Чернобыльской зоне: они сообщили, что огонь вплотную подобрался к городу Припять и зафиксированы сильные очаги задымления на территории, где расположены хранилища радиоактивных отходов. По их словам, "ситуация сложилась критическая". В ГСЧС же отрапортовали, что в Котовском лесничестве пожар ликвидирован, а уровень радиации остается в норме.

Что говорят власти

Согласно официальным заявлениям ГСЧС, первый пожар в Зоне отчуждения разгорелся 4 апреля на площади в 20 га вблизи села Владимировка Котовского лесничества. Сообщили об этом только 6 апреля: "В 14:30 и в 14:53 2 самолета АН-32П ГСЧС вылетели из города Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8".

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К тушению пожара привлекли 91 пожарного и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 8 единиц техники.

Фото: ГСЧС

Еще 5 га леса горело возле села Раговка. По состоянию на 17:00 13 апреля в ГСЧС сообщали, что тушение пожаров продолжается. В ведомстве заявили, что пожар на территории Котовского лесничества был ликвидирован, но "наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами". Основные силы спасателей были сосредоточены в Денисовичском лесничесве возле населенного пункта Новый мир, где "наблюдается распространение горения травяного настила и лесной подстилки". Там работает 282 спасателя и 66 единиц техники.

Всего на территории Зоны отчуждения с огнем борется 415 человек и 98 единиц техники. В ГСЧС подчеркивают — радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает фоновых значений (город Киев — 0,011 мР/час, Киевская область — в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час).

Тем временем, Госагентство по управлению Зоной отчуждения призвало не распространять фэйки и не "разгонять зраду". Там говорят, что угрозы для атомной электростанции, хранилища отработавшего ядерного топлива и других критических объектов нет.

Фото: ГСЧС

"Да, пожар сложный! Но над его ликвидацией работают 310 наших спасателей, около 60 единиц техники, в том числе — три самолета и три вертолета, которые совершили уже сотни вылетов и сбросили 460 тонн воды", — пишут они в Facebook.

Что на самом деле

Впрочем соцсети демонстрируют огромное количество фото- и видеодоказательств того, что ситуация куда хуже, чем о ней рапортуют официально.

Так, сотрудница пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Наталья Дегтяренко рассказала, что сгорели территории бывших сел Лелив, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Изумрудный, Волхов и Чистогаловка. Также уничтожена огнем территория Рыжего леса, территория закрытого военного городка Чернобыль-2.

От пожара, по ее словам, пострадал и сам город Чернобыль. Также горят подъезды к спецпредприятию "Вектор". "Прекратите наконец-то врать! Что вы якобы контролируете ситуацию. О каком "горении травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами" вы твердите?! Сейчас ситуация неконтролируемая — она критична. От всего сердца спасибо пожарным и спасателям! Спасибо так же, как в 1986 году!" — написала Дегтяренко в Facebook.

По ее словам, пламя перекинулось на левый берег Припяти. Это села Розсоха, Кривая гора, далее огонь может распространится на Кошивку, Паришев и Ладыжичи. Также Наталья Дегтяренко сообщила, что огонь приблизился к промплощадке конфайнмента (Арки) на ЧАЭС на расстояние около 200 метров.

Огонь приблизился к промплощадке нового конфайнмента ЧАЭС. Фото: Facebook Натальи Дегтяренко

Фото: Александр Сирота

Фото: Кирилл Гарник

Информацию Дегтяренко подтверждают и другие пользователи. Ивану Еременко, к примеру, пожар помешал самоизолироваться на время карантина. 10 апреля Еременко написал: "Я планировал самоизолироваться в самом спокойном месте без людей, но его постигло горе. Горит мой мир. Я убит. Стихийное бедствие — пожары в Чернобыле. Администрация зоны умалчивает реальное положение вещей. Пару дней назад я даже представить не мог, что попаду в котёл огня и буду с невероятными усилиями выбираться из него. Горит город Чернобыль, горит лес вокруг Дуги. Сейчас огнём охвачена почти вся 10 километровая Зона ЧАЭС, огонь высотой в сосну распространяется дальше и подошёл к Рыжему лесу. Я это говорю, как свидетель происходящего".

Фото: Денис Ядов

Активист Илья Кротенко также пишет: "Согласно спутниковым картам, горит Рыжий лес и окрестности бывшего населенного пункта и ж/д станции Янов. Пожар вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС. В другом эпицентре пожара, на западе Зоны, оказалось бывшее село Кливины. Вероятно полностью или частично сгорели такие бывшие села как Новый Мир, Весеннее и Старая Рудня. Не смотря на сотни квадратных километров сгоревшего леса и вторую неделю пожаров, ГСЧС продолжает врать в отчетах о "горении травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами". Я, в свою очередь, продолжаю утверждать, что ситуация неконтролируемая и для тушения нужно привлекать больше ресурсов".

В понедельник, 13 апреля, появилось сообщение о том, что пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов. Об этом сообщил председатель "Ассоциации чернобыльских туроператоров", член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году", — написал он.

По словам Емельяненко, сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

Столица в безопасности?

К 5-6 апреля киевляне в соцсетях активно жаловались на гарь от пожаров и невозможность проветрить жилье в условиях жесткого карантина. Качество воздуха над столицей продолжало ухудшаться. Впрочем, оно не радовало с самого начала карантина. Чернобыльский пожар был ни при чем: местные торфяники и плавни тоже отлично горят.

Лишь в пятницу, 10 апреля, агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Центра ядерной безопасности, сообщило, что в воздухе Киева может повыситься содержание цезия-137 (радиоактивный изотоп цезия, один из главных компонентов техногенного радиоактивного загрязнения — Delo.ua).

"Согласно прогнозным расчетам на 10 апреля траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев", — сообщала пресс-служба Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Правда, при этом подчеркивалось, что "прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких мБк/кубометр. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/кубометр".

Рада... увеличила штрафы

Официальная реакция высших органов власти пока скромная. Ни одного видеообращения первые лица не выпустили. На первом месте по прежнему коронавирусные изменения в бюджет и пандемия в целом.

В понедельник, 13 апреля Верховная Рада усилила ответственность за загрязнение воздуха, приняв законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

В частности, загрязнение или другое изменение природных свойств атмосферного воздуха, которое наносит вред жизни, здоровью людей или окружающей среде, веществами промышленного производства наказываются штрафом от 30 тысяч 600 гривен до 61 тысячи 200 гривен или ограничением свободы на срок до трех лет. А нарушение требований пожарной безопасности в лесах теперь влечет наложение штрафа на граждан от 1530 до 4590 грн и на должностных лиц — от 4590 до 15300 грн.

Кто виноват

Если смотреть на спутниковую карту пожаров, которую предоставляет NASA, пожары в Зоне отчуждения действительно куда серьезнее, чем рассказывают правительственные службы. Причем, огонь распространяется достаточно странно: как пожар, который начался на правом берегу Припяти преодолел реку — неизвестно.

Снимок от 9 апреля 2020 года

Правоохранители считают главной причиной пожаров поджог сухой травы селянами. Первого поджигателя задержали 6 апреля, еще двух — 10-го. 13-го Госагентство по вопросам зоны отчуждения написали, что "взяли" еще одного мужчину, который может иметь отношение к поджогу в селе Старые Соколы.

"Как пояснил молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы для забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества", — сообщили в Национальной полиции.

Чуть больше информации дают активисты и "сталкеры" Зоны отчуждения. Говорят о целенаправленном поджоге, как минимум одном: на местах находят факелы. "Причиной большого пожара в центре Зоны, который начался четыре дня назад поблизости от села Чистогаливка, стал организованный умышленный поджог. Группа сталкеров зафиксировала доказательства в виде разбросанных по лесу самодельных факелов. Важно, что эту группу позже задержала полиция Чернобыльской зоны", — сообщает Илья Кротенко. Что интересно, аккаунт активиста, по его словам, теперь заблокирован, доступа к нему нет — и все после сообщений о поджогах.

Кто именно поджигает Зону — версии ходят разные. От собственных вредителей до диверсионных групп других государств. Здесь, очевидно, придется поработать правоохранителям.

Погодные условия способствуют быстрому распространению огня: зима была практически бесснежной, да и дождями пока весна не балует. Зато стало достаточно ветрено. В Госагентстве по управлению Зоной тоже не слишком готовы к подобным масштабам возгораний.

Фото: Кирилл Гарник

"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику. На развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет, но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", — заявила 10 апреля и.о. руководителя агентства Екатерина Павлова.

Очевидцы говорят, что противопожарная вырубка в Зоне и реальное санитарное перепахивание (оранка) территорий выполняются только "на видных местах".

Дмитрий Бунецкий, Алексей Павлюк, специально для Delo.ua