Под Чернобылем пылает более 100 гектаров леса, радиация выше нормы — Госэкониспекция

Вчера, 4 апреля, около села Владимировка, недалеко от зоны отчуждения разразился пожар, который охватил 20 гектаров лесных массивов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины, экс-нардеп Егор Фирсов.

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По его словам, последствия от лесных пожаров в виде смога сейчас наблюдают жители Киева и близ лежащих населенных пунктов. На месте работают специалисты ГСЧС.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом, пылает более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", — написал Фирсов.

В то же время, по данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 5 апреля в указанном районе открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы.

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"В 8:40 самолет АН-32 (32) ГСЧС вылетел из Нежин в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара. В 9:53 в Зону отчуждения вылетел еще один самолет АН-32 (31)", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, 10 июля 2019 года Чернобыльская АЭС официально ввела в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент от компании Novarka, которая проектировала и строила объект над разрушенным четвертым энергоблоком в течение 20 лет.

В январе 2020 года американская компания Holtec International передала ЧАЭС хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2).