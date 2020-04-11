Происшествия 1 час назад

В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар, в воздухе Киева много цезия-137

Спасатели продолжают тушить огонь на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств в Зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар, в воздухе Киева много цезия-137 В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар, в воздухе Киева много цезия-137
Лесной пожар в Зоне отчуждения. Фото: ГСЧС

С полудня 4 апреля спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Радиационный фон в Киевской области в пределах нормы, однако в воздухе обнаружили огромное количество цезия-137, сообщает Государственный научный-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

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По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спасатели продолжают тушить огонь на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Горит травяной настил, камыш и лесная подстилка.

Впрочем, в службе не указывают, какая площадь пожара. Известно лишь, что к ликвидации пожара привлекли 312 человек и 83 единиц техники.

По информации ГСЧС, радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

В то же время в научно-техническом центре информировали, что из-за распространившегося огня в лесу Зоны отчуждения, в Киеве зафиксировали очень сильное загрязнение воздуха: в нем обнаружили огромное количество цезия-137.

Указано, что специалисты взяли пробы воздуха на улице Василия Стуса, которая, согласно прогнозу, находилась на пути движения воздушных масс с продуктами горения и сообщили, что концентрация цезия-137 была кратковременной.

"В пробах зафиксированы показатели, которые более чем 100 раз ниже максимально допустимой, установленной Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97)", — рассказали в научно-техническом центре.

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Ранее в Минэкоэнерго также сообщали, что в воздухе в Киеве зафиксировали повышенное содержание диоксида азота, фенола и формальдегида.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевской области сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

Он рассказал, что поджег мусор и траву в трех местах для забавы. А после этого ветер разнес огонь дальше, и он уже не смог справиться и потушить костер.

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