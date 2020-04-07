Третьи сутки продолжается пожар в Чернобыльской зоне (ВИДЕО)

В зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения третьи сутки продолжается ликвидация лесного пожара.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Указано, что по состоянию на 07:00 вторника, 7 апреля 2020 года, на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и селом Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

"Ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются. К тушению привлечены 120 человек и 29 единиц техники, в том числе от ГСЧС 54 человека личного состава и 10 единиц техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов — 38 т воды. Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлен 61 сброс — 174 т воды. В настоящее время вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка", — говорится в сообщении.

Как заверили спасатели, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В свою очередь в Чернобыльской зоне уровень мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменился (Чернобыль — 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,2 мР/ч).

Напомним, 4 апреля около села Владимировка, недалеко от зоны отчуждения, разразился пожар, который охватил 20 гектаров лесных массивов.