Лес под Чернобылем продолжает гореть — ГСЧС (ВИДЕО)

По состоянию на 7:00 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ликвидация пожаров происходит в следующих районах:

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между селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человека и 28 единиц техники, в том числе, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 — 27 сбросов, самолетами АН-32П — 15 сбросов;

вблизи села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники. В 20:45 пожар локализован.

По данным ГСЧС, радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (город Киев — 0,014 мР/час, Киевская область — в пределах 0,012 мР/час, в городе Чернобыль — 0,020 мР/ч.

Максимально допустимый естественный фон составляет 0,05 мР/ч.

Напомним, вчера, 4 апреля, около села Владимировка, недалеко от зоны отчуждения разразился пожар, который охватил 20 гектаров лесных массивов.