Происшествия 10 минут назад

В Броварах сгорела мебельная фабрика (ФОТО)

На тушение пожара были направлены несколько спасательных бригад

В Броварах сгорела мебельная фабрика (ФОТО) В Броварах сгорела мебельная фабрика (ФОТО)
Фото: ГСЧС

Сегодня, 5 апреля, в 4:34 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании мебельной фабрики на ул. Щелковская.

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Как сообщает пресс-центр ГСЧС, на место происшествия были направлены дежурные караулы 21-й и 56-й Государственных пожарно-спасательных частей города Бровары, СПК Требухов и Александровка.

На месте происшествия спасатели выяснили, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля Mercedes. Огонь также перекинулся на рядом стоящее здание, принадлежащее ООО "Полипласт".

Пожар был локализован в 6:25 и полностью ликвидирован в 6:55.

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На тушение привлекалось 7 единиц техники и 18 человек личного состава.

Напомним, сегодня, 5 апреля, в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов было вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет", произошло возгорание.

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