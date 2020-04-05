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Пожар на Крещатике обесточил около 80 домов в центре Киева (ФОТО)

Кличко на своей странице в Facebookсообщил, что из-за пожара частично были отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный

Пожар на Крещатике обесточил около 80 домов в центре Киева (ФОТО) Пожар на Крещатике обесточил около 80 домов в центре Киева (ФОТО)
Фото: Facebook

Сегодня, 5 апреля в 1:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик, 7.

Как сообщает пресс-центр Киевского горуправления ГСЧС, возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов было вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет".

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По информации ГСЧС, из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 5:14 спасателям был издан первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети".

В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе локализовано, а в 9:33 — ликвидировано. 

Киевский городской голова Виталий Кличко на своей странице в Facebookсообщил, что из-за пожара частично были отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный — примерно 80 домов.

Напомним, 1 марта в 12:10 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны" возник пожар.

24 февраля в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 1, в Голосеевском районе произошел масштабный пожар в ресторане. 

9 февраля на ВДНХ также произошел пожар на улице Ясиноватской. Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 квадратных метров.

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