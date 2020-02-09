Пожар в Киеве: в Голосеевском районе тушили автомойку (ФОТО)

9 февраля в 2:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступила информация о пожаре Голосеевском районе столицы, на улице Ясиноватской.

Как сообщает пресс-центр столичного управления ГСЧС, по прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 квадратных метров.

В 3:36 пожар был потушен, а уже в 4:19 — ликвидирован.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава ГСЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 2 февраля на улице Оросительной, находящейся в Дарницком районе столицы, горел ангар депо.