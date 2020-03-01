В Киевской области горел отель (ВИДЕО)

Сегодня, 1 марта, в 12:10 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района в трех этажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны" возник пожар.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в 13:30 пожар локализован площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 60 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации dtp.kiev.ua, из-за пожара была перекрыта Одесская трасса.

"Одесская трасса в Киев перекрыта в районе Круглика, на АЗС КЛО в Чабанах продолжается ликвидация масштабного пожара гостиницы. На въезде в Киев серьезный пожар на территории АЗС КЛО, в здании где кафе "#Борщ" горит второй этаж, предварительно там расположена гостиница. На месте несколько единиц пожарной техники, скорая, полиция. Спасатели ликвидируют возгорание. Из -за дыма на трассе ужасная видимость, будьте осторожны. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 1, в Голосеевском районе произошел масштабный пожар в ресторане.

9 февраля на ВДНХ также произошел пожар на улице Ясиноватской. Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 квадратных метров.