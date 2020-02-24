В Киеве горел ресторан на ВДНХ: Голосеевский район окутало дымом (ФОТО)

Утром в понедельник, 24 февраля в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 1, в Голосеевском районе произошел масштабный пожар в ресторане. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

В 7:28 утра в оперативно-координационный центр ГСЧС поступил вызов о возгорании в гриль-ресторане HayLoft Ukrainian BBQ на территории Национального Экспоцентра Украины "ВДНХ". По прибытию спасатели установили, что пожар начался на кухне заведения.

К их приезду огонь уже охватил 150 квадратных метра одноэтажного помещения ресторана. Уже к 8:30 пожар удалось локализовать, а в 9:04 — полностью погасить.

Дым от огня поднялся на несколько метров в высоту, из-за чего его было видно за несколько километров от места ЧП. Жители Голосеевского района активно публиковали фото с места ЧП в соцсетях. Некоторые полагали, что загорелся центральный павильон ВДНХ.

Для тушения пожара в ГСЧС привлекли 4 единицы специальной техники, а также 18 человек личного состава. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, 9 февраля на ВДНХ также произошел пожар на улице Ясиноватской. Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 квадратных метров.