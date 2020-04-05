Пожар на Крещатике повредил коммуникации "Укртелекома" (ФОТО)

Сегодняшний пожар в подземном коллекторе на Крещатике повредил кабельные сети "Укртелекома", аварийные бригады провайдера ждут разрешения от Госслужбы чрезвычайных ситуаций на доступ в помещение коллектора для начала аварийных работ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

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"Во время пожара пострадали как магистральные, так и местные каналы связи. Магистральные оптические каналы "Укртелеком" переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ожидает ремонта", — написал он.

По словам Шуранова, начало аварийных работ зависит от того, как быстро коллектор будет очищен от дыма, что может произойти как сегодня, так и завтра.

Шуранов подчеркнул что каналы коммуникации существенно пострадали от пожара.

"Часть трафика мы смогли перевести на дублирующие каналы — это, в основном, магистраль и оптика. Но часть меди, локальная сеть центра — сильно пострадала. Ищем возможности переключения на альтернативные каналы там, где есть такая возможность", — рассказал эксперт.

Шуранов также добавил, что в городском коллекторе, простирающемся от Бессарабки до Европейской площади, расположены как высоковольтные электрические линии электроснабжения, так и линии связи в которых отсутствует напряжение.

Напомним, сегодня, 5 апреля, в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов было вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет", произошло возгорание.

"Надзор и эксплуатацию коллектора осуществляет соответствующее коммунальное предприятие КП ДЭУ Шевченковского района", — пояснил специалист.