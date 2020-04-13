Рада в 18 раз увеличила штрафы за сжигание травы

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада усилила ответственность за загрязнение воздуха, приняв законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира). За закон в целом проголосовали 328 нардепов.

Закон предусматривает существенное повышение размеров штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

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В частности, загрязнение или другое изменение природных свойств атмосферного воздуха, которое наносит вред жизни, здоровью людей или окружающей среде, веществами промышленного производства наказываются штрафом от 1800 до 3600 в действующем законодательстве — от 100 до 200 — Delo.ua) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти наказываются штрафом от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 900 до 1260 таких минимумов.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тянут за собой наложение штрафа на граждан от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 1260 до 1800 таких минимумов.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 270 до 900 таких минимумов.

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространению его на значительной площади, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 270 до 900 минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 630 до 1080 таких минимумов.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом и во втором чтении изменения в государственный бюджет на 2020 год.