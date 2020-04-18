В Украине создали резервный фонд для ликвидации лесных пожаров

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров в Украине.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

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По словам Чечеткина, лесные пожары в Житомирской области не разрастаются, однако в ГСЧС создали резерв сил на случай возможных осложнений, так как в ближайшие дни осадков не предвидится.

Чечеткин также проинформировал о ситуации с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Угрозы объектам критической инфраструктуры зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов, нет. Радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне", — сообщил глава ГСЧС.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают проводят ликвидацию последствий возгорания сухой травы и лесной подстилки.

Напомним, сегодня, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в столице Украины, по сравнению с прошлым днем, значительно ухудшился.

Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Ранее общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.