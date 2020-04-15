Пожар в Чернобыле: угарный газ завис над Украиной, людям советуют не выходить из дома

Министерство здравоохранения рекомендует людям с хроническими заболеваниями легких или сердечно сосудистыми заболеваниями не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина".

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Степанов отметил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской и Киевской областях, а также в городе Киев в рамках нормы, и составляет 0,11 микрорентген в час.

"В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно сосудистые заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья", — заявил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне.

На данный момент продолжается тушение очагов тления в Зоне отчуждения.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за пожара в Чернобыльской зоне угрозы для атомной электростанции нет.

Ранее общественные активисты заявляли, что власти умышленно умалчивают реальные масштабы катастрофы, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне: пока ГСЧС рапортовало о "ситуации под контролем", верховой огонь подбирался к хранилищам ядерного топлива и самой Чернобыльской АЭС.