В воздухе Киева существенно превышена концентрация продуктов горения — КГГА

Сегодня, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в столице Украины, по сравнению с прошлым днем, значительно ухудшился.

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, который проводит мониторинг качество воздуха в режиме реального времени.

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Так, по состоянию на 13:00, индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас составляет 316 пунктов при норме в 50. В 10:00 индекс составлял 344 пункта.

По информации Киевской городской госадминистрации (КГГА), в воздухе Киева зафиксированы продукты горения.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости", — сообщили в КГГА.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 VAISALA Киевского национального университета им.Тараса Шевченко (место нахождения — Голосеевский район) утром 18 апреля в атмосферной воздухе столицы были зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза.

"Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 — 127 мкг, PM 10 — 126 мкг", — говорится в сообщении.

Напомним, Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как сообщалось, в Киеве и Киевской области днем 16 апреля зафиксировали пылевую бурю, которую вызвали сильные порывы ветра и недостаточное количество осадков.

Также 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер.

Вчера, 17 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на селекторном совещании доложили президенту Владимиру Зеленскому, что смог над столицей Украины не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.