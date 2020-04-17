Смог в Киеве не представляет химической и радиологической угрозы — МВД

Смог над столицей Украины не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Об этом доложили министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на селекторном совещании президенту Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба МВД.

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"Все, что в Киеве происходит, — это не из Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева", — заверил Аваков.

"Хочу подтвердить, что этот запах дыма в Киеве никак не связан с пожарами в Чернобыльской зоне", — добавил Чечеткин.

По данным МВД, накануне шквальный ветер в Житомирской области валил деревья и сети электропередачи.

Указано, что утром 17 апреля в регионе зафиксированы 3 новые очага пожара. К тому же горят и торфяные месторождения, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться несколько дней, пояснили руководители правоохранительных ведомств.

"Ни одна из этих ячеек не несет угрозы ни объекту "Укрытие", ни хранилищу радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить", — отметил председатель ГСЧС.

Он также добавил, что 16 апреля силы и средства спасателей были передислоцированы с учетом новой оперативной обстановки.

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Как сообщалось, в Киеве и Киевской области днем 16 апреля зафиксировали пылевую бурю, которую вызвали сильные порывы ветра и недостаточное количество осадков.

Также 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

Перед этим, 14 апреля, якобы удалось локализовать и потушить пожар в Чернобыльской зоне, который длился 10 дней.