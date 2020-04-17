Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире

Киев из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Об этом следует из мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

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В частности, индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас составляет 380. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

К примеру, в находящемся на втором месте китайском городе Чэнду индекс загрязнения воздуха составляет 176.

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома.

В то же время в КГГА сообщили, что радиационный фон в столице в пределах нормы — 0,14 микрозивертов (0,30 — норма).

Как сообщалось, в Киеве и Киевской области днем 16 апреля зафиксировали пылевую бурю, которую вызвали сильные порывы ветра и недостаточное количество осадков.

Также 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

Перед этим, 14 апреля, якобы удалось локализовать и потушить пожар в Чернобыльской зоне, который длился 10 дней.