В Чернобыльской зоне до сих пор тушат несколько очагов тления

В Зоне отчуждения по состоянию на 7:00 пятницы, 17 апреля, до сих пор тлеют пни, травяной настил и древесина в пройденных огнем очагах.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 17 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пней и древесины в очагах, пройденных огнем", — говорится в сообщении.

При этом инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечена 1 тысяча человек личного состава и 106 единиц техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов — 240 т воды).

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале заявил, что по состоянию на сегодня пожар, который вчера вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили.

Мэр отметил, что на участках тлена продолжают работать пожарно-спасательные бригады, специалисты мониторят ситуацию.

"По состоянию на сегодня пожар, что вчера вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили... По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира", — сообщил он.

Кличко добавил, что поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы.

Напомним, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер.

Как известно, предыдущий пожар в Чернобыле тушили 10 дней. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн грн на тушение пожаров в Чернобыльской зоне.